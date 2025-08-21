경찰, 청도 열차사고 경보장치 정상 작동 여부 조사… 로그인 기록 확보, 수사 탄력

코레일서 관련 자료 임의제출 형식 넘겨받아 분석

"경보 들었지만 맨눈으로 확인 못했다" 진술… "착각 가능성도 조사"



경북경찰청 청도 열차사고 전담수사팀은 사고 당시 현장 근로자들이 휴대한 열차 접근 경보장치(알람 앱)가 정상적으로 작동했는지를 확인하기로 했다고 21일 밝혔다.

경찰은 사고 뒤 "경보음은 들었지만, 기차를 맨눈으로 확인하지는 못했다"는 부상자 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 지난 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계들이 사고가 난 현장을 조사하고 있다. 뉴시스

이 진술과 기관사 조사 내용 등을 토대로 경보장치 정상 작동 여부를 확인한다.

확인을 위해 경찰은 이날 코레일 본사에서 경보장치 로그인 기록 등을 임의 제출 형식으로 넘겨받아 관련 내용을 분석하기로 했다.

경보장치가 정상 작동했지만 근로자들이 반대편(대구방향) 선로에서 열차가 접근하는 것으로 착각해 피하지 않았을 가능성이 있는지도 배제하지 않고 살펴보기로 했다.

또 다친 근로자들 건강이 나아지면 추가 조사를 해 사고 전 현장 상황도 파악할 방침이다.

앞서 경찰은 전날 합동감식에서 측정한 선로와 열차, 노반 폭 등을 비교해 열차 접근을 인식한 근로자들이 피할 공간이 있었는지 여부 등도 확인한다.

감식 뒤 경찰은 "(사고현장에) 공간이 넉넉하지는 않지만, 열차가 온다는 것을 알았다면 충분하게 피할 수 있는 여지는 있는 상황으로 보인다"고 설명했다.

또 열차 블랙박스를 분석해 곡선구간을 지나면서 기관사가 사고 직전까지 근로자들을 발견하지 못했거나 너무 늦게 발견해 사고를 피할 수 없었을 가능성 등도 알아보기로 했다.

경찰 관계자는 "사고 지점 주변 곡선 코스가 많은 만큼 맨눈으로 근로자들을 보기가 쉽지는 않았을 것으로 추정하고 세심한 확인 작업을 펼치고 있다"고 말했다.

경찰은 인적 과실 부분뿐만 아니라 계약 관계, 안전보호 규정 위반 여부 등도 포괄적으로 조사할 계획인 것으로 전해졌다.