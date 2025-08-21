전기 화물차 품귀에 중고차 값 상승

사진=K카 제공

올해 상반기 국내 1톤 트럭 판매량이 27년 만에 최저치를 기록하며 시장이 급격히 위축된 가운데, 전기 화물차는 공급 부족으로 중고차 시세가 오히려 상승한 것으로 나타났다.

21일 직영 중고차 플랫폼 케이카(K Car)가 2025년도 상반기 국내 상용 화물차 시세와 거래 데이터를 분석한 결과, 전반적인 시장 침체 속에서도 전기 화물차만이 뚜렷한 시세 상승세를 보였다.

코로나19 시기 비대면 물류 및 배달 서비스 호황으로 수요가 늘었던 생계형 트럭 시장은 올해 급격한 하락세를 보이고 있다.

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 통계에 따르면 2025년도 상반기 국내 신규 등록된 1톤 트럭 차량은 총 3만9839대로 전년 동기(5만 5506대) 대비 28.2% 감소했다. 이는 IMF 외환 위기가 발생한 1998년(2만7407대) 이후 27년 만에 가장 낮은 수치다.

침체된 트럭 시장이지만 전기 화물차는 예외였다. 케이카의 2025년 8월 차량 판매 데이터 분석 결과, 기아 더 뉴 봉고III 트럭 EV 카고의 평균 시세는 1개월 만에 3.4% 오른 1540만원인 것으로 나타났다. 현대 포터2 일렉트릭 역시 전월 대비1.7% 상승한 1896만원으로 조사됐다.

중고 전기 화물차 시세 강세의 배경에는 공급 부족이 자리잡고 있다. 전기차 보조금 축소로 신차 출고가 줄었고, 신모델 출시와 기능 업그레이드도 거의 없어 기존 운전자들이 신차로 교체할 유인이 낮아졌다.

이로 인해 중고차 시장에 유입되는 물량이 제한되면서 희소성이 높아진 것이다. 케이카 웹·앱 검색 데이터에서도 이를 확인할 수 있다. 포터2 일렉트릭과 봉고III EV 등 주요 전기 화물차 모델의 2025년 상반기 케이카 검색량은 전년 동기 대비 33.5% 늘었다.

반면 내연기관 차량은 전반적으로 보합세∙하락세를 보이고 있다. 케이카 분석 결과, 2025년 8월 국산 상용 화물차 전체 평균 시세는 전월 대비 0.6% 하락했다.

특히 LPG 차량의 경우 하락세가 두드러졌다. 더 뉴 봉고 III 트럭 LPi 2.5 터보 카고 모델은 전월 대비 시세가 1.7% 하락했다. 이 밖에도 포터2 LPi 2.5 터보 카고(-1.6%), 더 뉴 봉고III 트럭 LPi 2.5 터보 특장(-1.7%) 등 주요 LPG모델 모두 감소세를 보였다.

조은형 케이카 PM팀 애널리스트는 “상반기 트럭 판매는 급감했지만 전기 화물차는 공급 부족으로 시세가 상승세”라며 “공급 제약이 해소되지 않는 한 중고 전기 화물차의 시세 강세는 당분간 지속될 가능성이 크다”고 말했다.