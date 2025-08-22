“매일 땅콩 한 줌, 노화 방지 효과”…요즘 뜨는 ‘사과+땅콩버터’ 조합은?

매일 땅콩 한 줌을 먹는 것만으로 세포 노화를 늦출 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 단, 최근 ‘저속노화’ 식단으로 주목받고 있는 땅콩버터는 유의미한 변화가 나타나지 않았다.

같은 땅콩이라도 가공 과정을 거치느냐에 따라 노화 속도에 미치는 효과가 극명하게 갈린다는 연구 결과가 나왔다. 클립아트코리아 제공

뉴욕포스트는 18일(현지시간) 하루에 땅콩 25g 정도만 섭취해도 노화를 늦추는 효과를 얻을 수 있다는 스페인 연구 결과를 전했다. 연구팀은 18~33세 성인 58명에게 6개월 동안 매일 25g의 땅콩 또는 땅콩버터를 섭취하도록 했다. 첫 번째 그룹은 하루에 껍질째 구운 땅콩 25g을, 두 번째 그룹은 땅콩버터 32g을, 세 번째 그룹은 땅콩기름으로 만든 버터 32g을 먹도록 했다.

실험 기간동안 레스베라트롤이라는 페놀 화합물이 풍부한 식품(와인, 포도, 다크 초콜릿(70% 이상), 베리류)은 섭취가 제한되었으며, 영양 성분이 땅콩과 유사한 다른 견과류(피스타치오, 호두, 아몬드, 헤이즐넛) 섭취도 금지했다.

연구팀은 관찰 기간 동안 정기적으로 침 샘플을 채취해 DNA 속 ‘텔로미어’ 길이를 측정했다. 텔로미어는 염색체 끝부분에 있는 DNA-단백질 복합체로, 염색체를 보호하는 역할을 한다. 세포 분열이 반복될 때마다 텔로미어 길이가 단축되면서 연령이 증가할수록 지속적으로 짧아진다. 텔로미어가 임계점 이하로 줄어들면 암, 당뇨병, 심혈관질환 등 각종 노화 관련 질환의 발병 위험이 증가하는 것으로 알려져 있다.

그 결과, 껍질 있는 구운 땅콩을 섭취한 그룹의 텔로미어 단축 속도는 대조군의 절반 수준에 불과했다. 반면, 땅콩버터를 섭취한 그룹은 뚜렷한 차이가 없었다. 최근 각종 소셜미디어서비스(SNS)를 통해 ‘저속노화 식단’으로 사과·땅콩버터 조합이 유행하고 있는데, 가공 과정을 거친 땅콩은 노화를 늦추는 속도도 줄어드는 것이다. 땅콩버터는 볶은 땅콩을 갈아 가공하여 만든 스프레드의 일종을 말한다.

연구진은 “땅콩의 항산화물질, 식이섬유, 불포화지방산 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 크다”며 “규칙적인 섭취는 노화 관련 질환 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있다”고 말했다. 다만 “소금이 첨가되지 않은 땅콩을 선택하는 것이 좋다”고 덧붙였다. 나트륨 섭취는 혈압 상승을 유발할 수 있기 때문이다.

연구진은 또 이번 결과가 젊고 건강한 성인을 대상으로 한 제한적인 연구라는 점을 언급하며, 향후 다양한 나이와 건강 상태를 반영한 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다.

해당 연구는 지난 3월 국제학술지 ‘안티옥시던츠’(항산화물질)에 게재됐다.