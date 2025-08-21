이정후, 9경기 연속 안타…8월 이후 18경기 중 17경기서 안타

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후(27)가 9경기 연속 안타 행진을 이어가며 8월 들어 물오른 타격감을 과시하고 있다.

이정후는 21일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2025 MLB 샌디에이고 파드리스와 원정 경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했다. 지난 12일 샌디에이고전부터 9경기째 안타다. 아울러 8월 이후에 열린 18경기 중 17경기에서 안타를 기록하며 시즌 타율은 0.262(455타수 119안타)를 유지했다. 8월 타율은 0.344(64타수 22안타)에 달한다.

이정후는 첫 타석에 안타를 신고했다. 0-1로 뒤진 2회초 2사 주자 없는 상황에 타석에 선 이정후는 좌완 선발 JP 시어스를 상대로 깨끗한 중전 안타를 때렸다. 볼카운트 3볼 1스트라이크에서 가운데 몰린 시속 149.5㎞ 직구를 공략했다. 이후 크리스천 코스의 중전 안타로 3루까지 진루했으나 후속 타선이 침묵하면서 홈을 밟지 못했다.

다만 이정후는 이후 타석에선 안타를 추가하지 못했다. 4회초 1사에서 시어스의 바깥쪽 직구에 헛스윙 삼진으로 물러났고 7회초엔 선두 타자로 나서 왼손 투수 완디 페랄타의 싱커에 또 한 번 삼진을 당했다. 9회초 마지막 공격에선 잘 맞은 타구가 2루수 정면으로 향해 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코는 1-8로 패했다.