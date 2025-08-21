사직야구장에서 좀비 공연 보고 무더위 잊자

롯데월드 부산은 롯데자이언츠와 협업을 통해 29일부터 31일까지 사흘간 부산 사직야구장에서 ‘좀비 공연’을 펼친다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 다음달 12일부터 시작되는 롯데월드 부산의 가을시즌 대표 콘텐츠인 ‘좀비월드’를 알리기 위한 사전 홍보 이벤트로 마련됐다.

롯데월드 부산이 롯데자이언츠와 협업을 통해 선보이는 좀비 공연의 한 장면. 롯데월드 부산 제공

이에 따라 롯데자이언츠는 해당 기간을 ‘서머(Summer) 나이트 시리즈’로 지정하고, 좀비 퍼포먼스와 함께 다양한 현장 이벤트를 진행할 예정이다. 서머 나이트 시리즈 기간 동안 사직야구장을 찾는 관람객들은 정문 광장에서 좀비들과 사진을 촬영할 수 있고, 롯데월드 부산 티켓을 할인 구매할 수 있다.

야구경기 시작 전 광장 중앙에서 긴장감 넘치는 음악에 맞춘 퍼포먼스 공연이 펼쳐진다. 역동적인 군무와 강렬한 연출이 어우러져 무더위를 잊게 할 이색 경험을 선사한다.

이 밖에 롯데월드 부산은 성인을 위한 리얼 공포 체험 ‘좀비월드’와 아이들을 위한 귀엽고 유쾌한 ‘큐티 호러’, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 신규 콘텐츠 ‘멀티미디어 맵핑쇼’ 및 ‘신규 어트랙션’을 차례로 선보인다. 특히 멀티미디어 맵핑쇼는 성(城) 외벽을 스크린 삼아 펼쳐지는 대규모 멀티미디어 쇼로, 지금까지 부산에서는 경험하기 어려웠던 압도적인 스케일과 몰입감을 제공할 예정이다.