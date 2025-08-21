강남 3구도 주춤…11주 만에 제동 걸린 전국 아파트값

서울 전경을 찾은 시민들이 아파트 단지를 가리키고 있다. 서울 집값 향방에 시선이 쏠린다.연합뉴스

주택담보대출 규제가 강화된 6·27 부동산 대책 여파가 이어지면서 전국 아파트값이 11주만에 보합세로 돌아섰다. 수도권은 여전히 상승세를 유지했지만, 서울을 포함한 주요 지역에서 오름폭이 줄어드는 모습이다.

21일 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(18일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.00%를 기록해 지난 6월 초 이후 이어지던 상승 흐름이 멈췄다.

서울은 여전히 0.09% 올랐지만, 직전 주(0.10%)보다 오름폭이 축소됐다. 강남 3구에서는 송파구(0.29%), 서초구(0.15%), 강남구(0.12%)가 모두 상승세를 이어갔지만 상승률은 소폭 둔화했다. 강북권 성동구(0.15%), 마포구(0.06%), 용산구(0.10%)도 비슷한 흐름이었다. 반대로 종로구(0.05%)와 중구(0.09%)는 오름폭이 확대됐다.

경기도는 전체적으로 보합세였으며 과천(0.20%), 분당(0.17%) 등 인기 지역도 상승률이 줄었다. 인천은 -0.01%로 하락세를 이어갔지만 직전 주(-0.04%)보다는 낙폭이 줄었다.

지방은 -0.02%로 낙폭이 확대됐다. 대구·대전·강원·제주 등에서 약세가 이어졌고, 지난주 상승했던 세종도 보합으로 전환됐다.

전세 시장은 전주와 같은 수준(0.01% 상승)을 유지했다. 서울은 일부 입주물량 영향 지역에서 전셋값이 내렸지만, 역세권·대단지 중심으로 매물 부족이 이어지며 전체적으로 0.05% 상승률을 보였다. 수도권은 0.02% 상승, 지방은 보합이었다.