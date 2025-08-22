부산시, 국제탄화규소 학술대회 9월 개최

14일부터 6일간… 국내 최초

40개국 전문가 2000여명 참석

전력 반도체 기술 교류 강화

세계 전력반도체 분야 최대 규모의 학술대회가 다음 달 부산에서 국내 최초로 열린다.



부산시는 9월 14일부터 19일까지 부산 해운대구 벡스코에서 ‘제22회 국제탄화규소학술대회(ICSCRM 2025)’를 개최한다고 21일 밝혔다.



국제탄화규소학술대회는 1987년 처음 시작돼 그동안 미국과 유럽, 일본에서만 개최됐다. 2022년 9월 스위스 다보스에서 열린 제19회 학술대회에서 22회 학술대회 개최지로 부산이 최종 확정됐다.



이번 학술대회는 세계 40여개국에서 2000여명의 산학연 전문가들이 대거 참가해 탄화규소(SiC) 분야에서의 재료, 결함·특성, 소자 설계·공정, 포장, 응용, 신뢰성 등 주요 연구 성과를 공유하고, 세계 150여개 기업이 전시관을 운영한다. 주요 프로그램은 제1전시장의 전시관·포스터, 컨벤션홀에선 특강(튜토리얼)·구두 강연·뒤풀이(갈라 디너)가 펼쳐진다. 오디토리움에서는 개막식과 기조 강연 등이 펼쳐질 예정이다.



특히 이번 학술대회 주요 후원사이자 부산지역 전력반도체 선도기업인 ㈜아이큐랩의 본사 및 생산 공장 준공식이 학술대회 기간 개최돼 산업(기업)?학술(ICSCRM)?지자체(부산시)의 대표 협력 모델이 될 전망이다.



시는 이번 학술대회를 계기로 국제 기술협력과 투자 네트워킹, 해외 홍보 등 실질적 성과를 창출해 부산이 ‘글로벌 전력반도체 허브 도시’로 자리매김한다는 계획이다.



박형준 시장은 “앞으로 전력반도체 기업 유치와 인재 양성을 통해 대한민국을 넘어 전 세계 전력반도체 생태계 중심지로 나아가겠다”고 강조했다.