인간·개의 특별하고 독특한 공생관계

세상에 똑같은 개는 없다/ 브라이언 헤어·버네사 우즈/ 강병철 옮김/ 디플롯/ 2만4800원

반려인구 1500만 시대다. 걸맞은 반려인이 되려면 반려동물에 대해 잘 알 필요가 있다. 진화인류학 연구자인 두 저자는 과학적 연구와 실제 실험을 통해 개가 지닌 특별한 지능과 인간과의 독특한 관계를 탐구해 “개는 단순한 가축이 아니라 인간의 파트너”라고 규정한다.

책에서 강조하는 메시지는 ‘공진화(co-evolution)’다. 개는 수만 년 동안 인간과 함께 살아오며 서로에게 영향을 주고받은 특별한 동물이다. 인간은 개를 필요로 했고, 개는 인간의 사회적 신호를 이해하며 공생해왔다. 개가 사람의 손가락 가리키기를 직관적으로 바로 이해한다는 게 이를 방증하는 사례다. 같은 실험을 침팬지에게 해도, 손가락 끝을 따라가 물건을 찾는 경우는 드물다. 이는 ‘가장 협력적인 종’으로 개가 진화했음을 보여준다.



모든 개는 저마다의 지능적 강점을 갖고 있다. 어떤 개는 문제를 스스로 해결하려는 ‘전략가’ 성향을 보인다. 사람의 신호를 즉각 읽어내는 ‘사회적 소통가’ 같은 개도 있다. 독립적이고 고집스러운 개나 협력적이고 의존적인 개도 있다.



저자들은 반려인은 각 개의 특성을 이해하고, 획일적 훈육보다 개별성을 존중하는 접근이 필요하다고 당부한다.