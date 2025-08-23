美 백인 노동자, 왜 트럼프를 지지하나… 우파의 정치 심리 추적

도둑맞은 자부심/ 앨리 러셀 혹실드/ 이종민 옮김/ 어크로스/ 2만3000원

한때 민주당의 든든한 지지기반이었던 미국 블루칼라 백인 노동자들은 왜 도널드 트럼프 대통령의 강력한 지지자로 돌아섰을까. 미국 감정사회학자 앨리 러셀 혹실드(UC버클리 사회학과 명예교수)는 켄터키주 파이크빌에서 7년에 걸쳐 수행한 심층 인터뷰를 통해 새롭게 부상한 우파의 정치 심리를 추적했다.

파이크빌은 ‘힐빌리의 노래’로 잘 알려진 애팔래치아산맥의 탄광 도시. 미국 내 백인 비율이 가장 높고, 두 번째로 가난한 선거구이기도 하다. 30년 전만 해도 광산업을 기반으로 번성했던 이곳은 광산노조가 민주당과 연결고리 역할을 하던 중도 정치의 심장부였다. 산업 쇠퇴와 함께 몰락을 겪은 이후 2016년과 2020년 대선에서 80% 이상 주민이 트럼프를 지지하며 대표적인 보수 지역으로 탈바꿈했다.



저자는 변화의 원인을 이념이 아닌 ‘감정’에서 찾는다. 일자리 상실, 극심한 빈곤, 마약성 진통제 오피오이드 중독 등 복합적 위기는 주민들에게 깊은 수치심을 남겼다. 한때 “우리가 미국에 불을 밝힌다”고 자부하던 이들의 자존심은 꺾였고, 모든 고난을 개인 책임으로 돌리는 문화는 이들을 더 깊은 수치심의 구렁텅이에 빠지게 했다.



트럼프와 우파 정치인들은 이 수치심에 새로운 서사를 부여했다. 그 이야기란 이렇다. 백인 노동자들은 아메리칸 드림을 향한 긴 줄에 서 있지만, 앞줄로 끼어드는 새치기꾼들 탓에 자꾸 밀려난다. 새치기꾼의 정체는 여성·이민자·무슬림·소수자 등이며, 오바마와 좌파 정치인들은 새치기를 방조하고 돕는다. 트럼프는 이 질서를 바로잡기 위해 싸우는 ‘좋은 불량배’다.



결국 트럼프는 파이크빌 주민들이 겪은 좌절감을 교묘하게 자산으로 전환했다. ‘상실’은 ‘박탈’로 둔갑했고, 분노의 정서는 정치적 에너지로 전환됐다.



책은 오바마 행정부 시절 티파티를 지지하던 루이지애나 노동자 계층을 다룬 혹실드의 전작 ‘자기 땅의 이방인들’의 후속작이다. 전작은 2016년 대선에서 트럼프를 백악관에 입성시킨 유권자 집단을 이해하는 데 핵심적인 참고서로 평가받았다. 원제 ‘Stolen Pride’.