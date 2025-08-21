'K-일러스트레이션페어' 개막 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

21일 서울 강서구 코엑스마곡에서 개막한 'K-일러스트레이션페어 마곡 2025'를 찾은 관람객들이 일러스트레이션 작품 및 상품을 관람하고 있다.

24일까지 열리는 이번 전시에는 500부스 이상의 작가 및 기업이 참가해 다채로운 작품과 브랜드를 선보여 국내외 일러스트레이션 산업 최신 흐름을 한눈에 확인할 수 있다.

작품 감상과 구매 뿐만 아니라 다양한 부대행사도 마련됐다. 특히 세미나 프로그램은 단순한 강연을 넘어 현업 일러스트레이터들의 생생한 작업 경험공유와 클래스, 번아웃 극복 노하우까지 관람객들에게 영감과 실질적인 도움을 제공할 전망이다.