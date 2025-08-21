현금 3t 쌓여 곰팡내 날 정도…中관리의 대담한 ‘부정 축재’

중국 증시에서 기업공개(IPO) 심사를 담당하다가 8년 전 사직한 인사가 당국에 의해 최근 돌연 당적을 박탈당하고 조사 받고 있다고 21일 현지 언론들이 보도했다. 해당 인물의 자택에서는 무게가 3t에 달하는 현금이 압수된 것으로 알려졌다.

차이신과 신랑재경 등 중국 매체들에 따르면 관련 당국은 공산당 중앙기율검사위원회 국가감찰위원회의 승인에 따라 감찰 조사를 진행한 뒤 중국증권감독관리위원회의 양자오훙 전 발행감독관리부 감독처장의 당적을 박탈했다.

그의 자택에서는 수백억원 규모의 현금이 발견된 것으로 전해졌다. 현지 매체들은 “쌓아둔 현금이 너무 많아서 곰팡이 냄새가 날 정도였다”며 “이는 중국에서도 역대급 부패 사례로 꼽힌다”고 전했다.

중국의 100위안짜리 지폐. 로이터연합뉴스

고위 간부가 아닌 중견 간부급 공무원이 이처럼 막대한 재산을 부정 축재한 사실이 알려지면서 중국 내부에 만연한 부패가 다시금 논란이 되고 있다.

양자오훙은 1998년 중국증권감독관리위원회에 입사해 ‘중국판 나스닥’으로 불리는 창업판 IPO 심사 업무의 실세 역할을 했다. 그의 한마디에 기업 상장이 좌우될 정도가 되자 한때 ‘살아있는 염라대왕’이라고 불리기도 했다.

2016년 개인 사정을 이유로 자진 사직한 그는 전직 직위를 이용해 상장 예정기업의 비상장 주식을 매입하는 방식으로 거액을 챙긴 것으로 조사됐다.

중국 매체들은 그의 사례가 현직에서 떠난 뒤 권력을 이용해 은밀하게 재산을 축적하는 이른바 ‘도피형 사직’의 전형으로 보인다고 지적했다.