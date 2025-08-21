무면허·과속 사망사고 낸 20대, ‘징역 4년’…유족 “남편, 눈조차 감지 못하고 떠나”

뉴시스

무면허로 과속 운전하다 사고를 일으켜 맞은 편에서 주행하던 택시 기사를 숨지게 한 혐의로 구속기소된 20대에게 징역 4년이 선고됐다.

피해자 아내는 “(남편이) 얼마나 억울했으면 눈조차 감지 못하고 떠났을까 생각하니 눈물이 끝없이 쏟아졌다”며 가해자에 대한 엄벌을 탄원했다.

대전지법 천안지원 형사4단독 김병휘 부장판사는 21일 교통사고처리특례법 위반(치사)·무면허 운전 등 혐의로 재판에 넘겨진 A(20) 씨에게 징역 4년을 선고했다.

A씨는 지난 5월 11일 오전 4시 9분쯤 충남 아산시 탕정면 매곡리 왕복 6차선 도로에서 시속 143∼159㎞로 과속 운전하다 중앙분리대를 들이받았다.

사고 충격으로 중앙분리대 기둥이 맞은 편에서 주행 중이던 택시를 덮쳤고, 이로 인해 택시 기사 B씨가 숨졌다.

A씨는 무면허 상태에서 친구가 빌린 렌터카를 운전하다 사고를 냈다. 당시 차량에 동승한 10대 여성 2명은 입원 치료 중 반성하지 않는 태도를 보여 유족들의 분노를 샀다.

B씨 딸 C씨는 결심 공판에 출석해 “가해자는 위험을 판단할 수 있는 19세 성인이지만 과속과 무면허, 안전띠 미착용 등 책임감이나 상식, 생명에 대한 존중 없이 행동했다”며 “이 사건이 일탈이나 실수로 가볍게 다뤄지는 일이 없도록 강력하고 단호하게 처벌해 달라”고 호소했다.

검찰은 범행 경위와 범행 후 태도, 유족들이 엄벌을 탄원하는 점을 고려해 법정형의 상한인 징역 6년을 구형했다.

최후 진술에 나선 A씨는 “나 때문에 힘들어하는 어머니를 보면 마음이 아프지만 감히 유가족 아픔은 상상이 안 된다”며 “피해자와 유족들에게 고통을 줘 진심으로 죄송하고 평생 사죄하는 마음으로 살겠다”고 선처를 호소했다.

이 사건에 대해 재판부는 “면허를 취득한 적도 없는 상태에서 제한 속도를 상당히 초과해 운전하다 사고를 일으켜, 피해자가 사망이라는 돌이킬 수 없는 결과가 발생했다”고 지적했다.

그러면서 “피해 회복이 이뤄지지 않고 용서받지 못한 점 등을 종합했다”고 양형 이유를 설명했다.

한편 A씨가 몰던 차(렌터카)에 동승한 이들 가운데 일부는 병원에서 병원복 차림으로 춤을 추는 영상 등을 소셜미디어(SNS)에 올려 유족들의 공분을 샀다.

또 다른 영상에서는 다른 동승자로 추정되는 여성에게 지인이 “사고 난 기분이 어때?”라고 묻자, “X같다”고 답하며 웃는 장면도 담겼다.

숨진 택시기사의 딸은 SNS상에 가해 운전자 A씨와 동승자들의 행동을 공개하며 가족을 잃은 슬픔과 억울함을 호소해 왔다.

C씨는 “무면허 운전사고로 인해 저희 아버지께서 참변을 당하셨고 한순간 행복한 가정이 파탄 났다”며 “성실하고 무사고 경력자였던 아버지가 왜 사고를 당했는지 모르겠고 미칠 지경이다. 너무 억울하고 힘들다”고 울분을 터뜨렸다.

이어 “가해자들은 사람이 죽었는데 SNS를 찍으며 놀고 있고, 반성의 기미가 안 보인다”며 “무면허 과속운전을 강력하게 처벌해야 한다”고 호소했다.