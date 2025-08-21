타이거 우즈, PGA 미래경쟁위원장에 선임

투어 운영 혁신 주도… 경쟁력 강화

MLB 출신 엡스타인, 고문 합류

‘골프황제’ 타이거 우즈(미국·사진)가 미국프로골프(PGA) 투어 미래경쟁위원회 위원장으로 임명됐다. 이 위원회는 PGA 투어 경쟁력 강화를 위해 투어 운영 방식을 혁신하기 위한 신설 조직이다.



브라이언 롤랩 PGA투어 최고경영자(CEO)는 21일 미국 조지아주 애틀랜타 이스트레이크 GC에서 기자회견을 열고 “신설된 위원회는 최고 수준 선수들을 모으고 팬 참여를 높이는 것을 목표로 한다”며 “이를 위해 모든 것을 백지상태에서 시작할 계획”이라고 말했다.



우즈를 위원장으로 하는 이 위원회에는 패트릭 캔들레이, 매버릭 맥닐리, 키스 미첼(이상 미국), 애덤 스콧(호주), 카밀로 비예가스(콜롬비아)까지 선수대표 6명이 참여한다. 또 정유사인 바벨로 에너지 조 고더 전 회장과 팬웨이 스포츠 그룹 창업자 존 렌리, 테오 엡스타인 팬웨이 스포츠 고문까지 사업전문가 3명을 포함해 모두 9명으로 구성됐다.



롤랩 CEO는 우즈를 위원장으로 선임한 이유에 대해 “우즈는 현장 경험이 풍부하고 선수와 팬 또 스폰서, 미디어 등 다양한 이해관계자와 폭넓은 신뢰관계와 네트워크를 구축하고 있다”며 “골프뿐만 아니라 스포츠 전반에 걸친 풍부한 리더십을 바탕으로 중대한 변화를 주도할 적임자”라고 소개했다.



외신은 우즈 외에도 엡스타인 고문의 합류에 주목하고 있다. 엡스타인 고문은 만 28세였던 2002년 미국프로야구 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스 단장을 맡아 야구계를 놀라게 한 인물로 이후 피치클록 도입 등 다양한 변화를 주도해 왔다. 롤랩 CEO는 “엡스타인 고문은 다양한 분야 경쟁 시스템에 대해 깊이 고민해온 만큼 투어 변화에 많은 의견을 제시할 것으로 기대한다”고 말했다.