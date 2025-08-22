[이코노 브리핑] 우체국 25일부터 미국행 소포 접수 중단 외

우체국 25일부터 미국행 소포 접수 중단

미국이 소액물품에 대한 관세 면제를 폐지함에 따라 우체국에서 서류를 제외한 미국행 국제우편 접수가 25일부터 차례로 중단된다. 다만 민간 특송사 운영 상품을 이용하면 미국으로 물품을 보낼 수 있다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 25일부터 미국행 항공 소포, 26일부터 국제 특급우편서비스(EMS) 가운데 관세가 붙지 않는 서류를 제외한 모든 물품에 대한 우체국 창구 접수를 중지한다고 21일 밝혔다. 이 조치는 미국 정부의 바뀐 관세 정책이 적용되는 29일 0시(현지시간) 미국 도착분부터 적용된다.

국세청 ‘글로벌최저한세’ 안내 포털 개통

국세청은 내년 6월 글로벌최저한세 최초 신고를 앞두고 기업들을 지원하기 위해 제도의 핵심 내용을 설명하는 ‘글로벌최저한세 포털’을 개통했다고 21일 밝혔다. 포털에서는 신고 대상·기한과 계산흐름도, 제도 소개 등을 확인할 수 있다. 글로벌최저한세는 국가 간 세율 인하 경쟁과 다국적 기업의 조세회피를 방지하기 위해 세계 140여개국이 도입하기로 합의한 제도다. 다국적기업 소득이 저세율국에서 15% 미만으로 과세되는 경우 최종 모회사 소재지국 등에서 15%와의 차이를 신고해 납부하는 제도다. 우리나라는 연결매출액 1조원 이상 다국적 기업 그룹을 대상으로 2024년 사업연도부터 적용하며 2024년 소득의 최초 신고 기한은 내년 6월이다.

KT&G, 릴 에이블 전용 스틱 ‘레임’ 4종 출시

KT&G가 궐련형 전자담배 ‘릴 에이블’ 전용 가성비 스틱 브랜드 ‘레임(RAIIM)’ 신제품 4종을 전국 편의점에 출시했다고 21일 밝혔다. 담배 본연의 맛을 담은 레임 레귤러, 시원함을 느낄 수 있는 아이스·아이스 미드, 이색적인 풍미를 담은 벨벳 등 4종이다. 신제품은 갑당 4500원으로 기존 전용스틱 브랜드 대비 300원 저렴하다.