LG전자, 혁신 기술·브랜드 헤리티지 한 곳서 경험

서울 강남에 ‘플래그십 D5’ 오픈

5층 규모… 고객 새로운 체험 제공

LG전자가 자사 혁신 기술, 브랜드 철학과 비전, 자사 유산을 한자리에서 경험할 수 있는 ‘LG전자 플래그십 D5’(사진)를 21일 서울 강남구에 오픈했다고 밝혔다.



LG전자 플래그십 D5는 강남 최대 상권에 위치한 기존 LG전자 베스트샵 강남본점을 전면 리뉴얼해 개장했다. 연면적 약 2700㎡, 지상 5층 규모로, ‘D5’라는 이름은 고객에게 새로운 차원의 브랜드 경험을 제공하겠다는 ‘다섯 번째 차원(Dimension5)’을 의미한다.



1층은 고객을 맞이하는 공간으로 상담을 기다리는 동안 LG전자의 유기발광다이오드(OLED) 기술로 구현된 예술 작품을 감상할 수 있다. 2층은 TV·오디오·비디오·정보기술(IT) 제품 체험 공간으로 OLED TV, LG 시네빔과 초경량 프리미엄 노트북 등이 전시된다.



3층부터는 생활·주방 관련 제품이 설치됐다. 3층에 있는 트롬 존은 세탁물 특성에 따라 세탁과 건조 강도를 자동으로 조절하는 ‘AI DD 모터’와 6모션 기술을 투명 OLED로 연출했다. 4층은 초프리미엄 빌트인 주방 가전 브랜드 ‘시그니처 키친 스위트’와 공간 인테리어 가전 ‘오브제컬렉션’ 쇼룸으로 꾸몄다.



5층은 1958년 금성사 창립부터 현재까지 이어지는 LG전자 역사와 앞으로의 비전을 담은 공간이다. LG전자가 밟아온 발자취를 투명 OLED를 활용한 미디어 아트 조형물로 선보인다.



LG전자는 “이번 플래그십을 강남권 프리미엄 소비층뿐 아니라 브랜드 경험을 중시하는 젊은 세대 고객까지 아우르는 거점으로 운영할 계획”이라고 밝혔다.