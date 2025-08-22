현대모비스, 車 반도체 연구개발 경쟁력 입증

ISO 26262 인증 최고 등급 획득

R&D 전과정 인증 보기 드문 사례

현대모비스의 차량용 반도체 연구개발 프로세스가 기능안전 국제표준인 ISO 26262 인증 최고 등급을 획득했다. 특정 제품 단위를 넘어 반도체 설계부터 품질 검증에 이르는 연구개발 플랫폼 전체를 인증받은 것으로 드문 일이다.



현대모비스는 세계적 권위의 자동차 기능안전 및 사이버보안 전문 심사기관인 독일 엑시다(Exida)로부터 ISO 26262를 취득했다고 21일 밝혔다.



ISO 26262는 차량용 전기·전자시스템의 안전사고를 예방하기 위한 국제표준으로 2018년부터 차량용 반도체도 적용해오고 있다.



현대모비스는 이번 인증으로 표준화된 연구개발 절차를 거쳐 설계하는 차량용 반도체는 제품 단위로 인증을 받은 것과 동일한 수준의 신뢰성을 자동으로 확보하게 됐다. 현대모비스는 이 같은 성과와 노하우를 주요 협력사들과 적극 공유하는 한편 국내 차량용 반도체 생태계 확장에도 앞장선다는 방침이다.