우크라 안보 보장 한 발 빼는 美 “그들의 대륙… 최소한의 역할만”

밴스 부통령 “유럽이 가장 큰 몫 감당”

국방차관도 군 수뇌부에 유사 입장 통보

당초 트럼프 공언과 달리 역할 점점 축소

미국 정부가 우크라이나 전쟁 종식의 핵심 사안인 우크라이나 안전보장에서 뒷걸음질치려는 기색이 역력하다. ‘유럽의 일이니 유럽이 알아서 하라’는 기조가 분명하다.



J D 밴스 부통령은 20일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 우크라이나 안전보장에 대해 “어떤 일이 일어나고, 어떤 형태가 되건 간에 유럽이 부담의 ‘가장 큰 몫’을 감당해야 할 것”이라며 “그들의 대륙이고 그들의 안보”라고 못박았다. 이어 “미국은 (우크라이나 안전보장 제공과 관련한) 대화에 열려 있지만 우선 전쟁을 중단시키는 데 무엇이 필수적인지를 파악할 때까지 약속하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

미국 국방정책을 실질적으로 주도하는 실세로 꼽히는 엘브리지 콜비 국방부 정책 담당 차관 또한 비슷한 태도를 취했다. 정치전문매체 폴리티코의 이날 보도에 따르면 콜비 차관은 19일 유럽 각국 군 책임자들과의 회의에서 우크라이나 지원에서 미국의 역할을 “최소한”으로 규정했다. 회의에는 댄 케인 미국 합참의장과 영국, 프랑스, 독일, 핀란드 군부 수뇌가 참석했다.



도널드 트럼프 행정부 주요 인사들의 잇따른 ‘발뺌’에 우크라이나 안전보장은 결국 유럽의 책임이 될 것이라는 관측에 힘이 실린다. 지난 18일만 하더라도 트럼프 대통령은 우크라이나, 유럽 정상들과의 백악관 회의에서 우크라이나 종전 후 미국이 안전보장의 일원이 될 것이라고 밝혔다.



트럼프 대통령의 방침은 우크라이나가 원했던 북대서양조약기구 가입이 러시아와 트럼프 행정부의 반대로 좌초된 상황에서 우크라이나와 유럽 국가들이 백악관 회담을 통해 얻어낸 고무적 성과로 평가됐다. 그러나 트럼프 대통령은 회담 이튿날 미국의 지상군 투입은 없을 것이라면서 우크라이나에 배치된 유럽군을 위한 공중 지원은 할 의향이 있다고 선을 그었다.