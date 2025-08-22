정의선 “미래차 핵심은 SW·AI 기술의 융합”

美매체 인터뷰… 그룹 비전 밝혀

마력서 ‘프로세싱 파워 시대’ 전환

“2045년 탄소 순 배출 제로 달성”

정의선(사진) 현대자동차그룹 회장이 “향후 25년의 모빌리티를 정의할 핵심 요인 중 하나는 SDV(Software Defined Vehicle·소프트웨어 중심 차량)와 AI(인공지능) 기술의 융합이라고 생각한다”고 강조했다.



정 회장은 21일 공개된 미국 자동차 전문 매체 ‘오토모티브 뉴스’와의 인터뷰에서 그룹의 비전과 모빌리티 산업의 방향성 등에 대한 폭 넓은 의견을 제시하며 이같이 말했다. 1925년 창간된 ‘오토모티브 뉴스’는 전 세계 자동차 산업에 큰 영향력을 보유한 매체다. 지난 18일 정주영 창업회장-정몽구 명예회장-정의선 회장 등 3대 경영진을 ‘100주년 기념상’ 수상자로 발표하면서 특집 기사를 보도한 데 이어, 이날 정 회장과의 인터뷰를 게재했다.



정 회장은 “‘마력’에서 ‘프로세싱 파워’로 모빌리티 전환이 이뤄지는 시대로 진입하고 있다”며 “전동화가 파워트레인을 재정의했다면, 소프트웨어는 제품 개발과 차량 아키텍처부터 사용자 상호작용과 비즈니스 모델에 이르기까지 밸류 체인 전체를 재정의하고 있다”고 했다.



현대차그룹의 경쟁력으로는 혁신 DNA와 고객 중심 경영을 꼽았다. 정 회장은 “혁신은 현대차그룹의 DNA에 내재돼 있고, 이는 지금까지 우리의 성공을 이끌어온 핵심 요소였다”며 “가장 중요한 성공 측정의 척도는 항상 고객이 될 것”이라고 했다.



지속가능경영을 위한 탄소중립 달성 계획도 제시했다. 정 회장은 “탄소 중립은 단순한 목표가 아니라 책임이고, 2045년까지 탄소 순 배출 제로를 달성하겠다”고 밝혔다.



좋아하는 차종으로는 포르쉐 911, 람보르기니 쿤타치, 폭스바겐 골프를 꼽았다.