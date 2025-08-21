[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 22일 (금요일)

쥐

96년생 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다.

84년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다

72년생 시기와 질투로 재주와 능력이 반감될 수 있다.

60년생 직장인은 일의 책임소재 때문에 난감해질 수 있다.

48년생 강자에게는 정도로 약자에게는 유연하게 처신하라.

36년생 잘난 사람, 못난 사람 모두 배울 점이 있다.

소

97년생 텅 빈 사람이 있으니 잘 구분하라.

85년생 불순한 제의를 받아도 응하지 말라.

73년생 솔직한 것이 속이는 것보다 훨씬 좋다.

61년생 오르막보다 내리막이 더 위험하다.

49년생 자신의 입장을 충분히 납득시키는 것은 어렵다.

37년생 물통에 물이 가득한데 계속 부으니 안타깝다.

범

98년생 귀인에 뜻에따라 미래를 설계하자.

86년생 금전문제가 발생하면 손실이 따른다.

74년생 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라.

62년생 경제적으로 안정되고 있으니 실망할 필요는 없다.

50년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라.

38년생 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

토끼

99년생 득보다 실이 많으니 조심하자.

87년생 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다.

75년생 고민있는 인간관계를 끌어안을 필요는 없다.

63년생 거리를 두는 것도 나쁘지만 지나친 겸손도 안좋다.

51년생 자기가 하는 일에 자부심과 보람을 느껴라.

39년생 다른 곳으로 움직이려 애쓰니 힘든 게 당연하다.

용

00년생 끝을 알고 움직이니 하는 일마다 순탄하다.

88년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다.

76년생 외국어를 능통하게 구사하는 것은 유익하다.

64년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라.

52년생 타협이 이루어지지 않거나 불신감이 생길 수 있다.

40년생 재물이 들어올 수 있지만 독식하는 일은 피하라.

28년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다.

뱀

01년생 돈이 긴박한데 동남방위에 동료가 도움을준다.

89년생 머뭇거리다가 결국 시기를 놓친다.

77년생 윗사람과의 대면에서 당당한 척이라도 해라.

65년생 편중된 사고방식은 피하고 적극성이 운을 상승시킨다.

53년생 강하게 부딪칠수록 저항이 세질 수 있다.

41년생 고마움을 표시하고 머리를 조아리면 길하다.

29년생 오랜기간 쌓은 신뢰도 무너지는 것은 한순간이다.

말

02년생 절구에 물을 퍼내니 근심이 사라진다.

90년생 항상 오늘만을 위하여 일을 하라.

78년생 기혼자는 집안에 경사가 생길 수 있다.

66년생 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다.

54년생 충동구매로 소비가 과할 수 있으니 외출을 삼가라.

42년생 욕심을 자제하고 충분한 휴식을 취해라.

30년생 금전 때문에 시비나 구설이 생기기 쉽다.

양

03년생 좋은 약은 입에 쓴 법이다.

91년생 운이 계속될 것이라는 생각은 버려라.

79년생 복잡하다고 생각할수록 점점 힘들어진다.

67년생 기회를 포착하면 민첩하게 집중력을 발휘하라.

55년생 발 빠른 움직임을 보인다면 성과를 거둘 수 있다.

43년생 나중에 후회할 바에는 안전한 쪽을 선택하라.

31년생 위태로운 형국이니 예리하게 관찰하라.

원숭이

04년생 만사가 안정 될때까지 기다려야 한다.

92년생 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라.

80년생 지나친 의심은 자신을 불행하게 만든다.

68년생 자신에 대한 과소평가는 과대평가보다 나쁘다.

56년생 단판승부에 강하면 힘을 한곳으로 집중시켜라.

44년생 작은 마찰은 먼저 양보하고 마무리해라.

32년생 모이지 않고 흩어지니 다독거려야 편해진다.

닭

05년생 오락이나 도박으로 손재을 주의하자.

93년생 정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다.

81년생 해야할 일이 많지만 좋은 결과가 예상된다.

69년생 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘을 써라.

57년생 상상만으로 일을 벌이면 결과가 좋지 않다.

45년생 심심풀이로 하는 일이 습관이 될 수도 있다.

33년생 거리감이 있는 사람도 가까이 해라.

개

06년생 고기가 변해 용이 될 수 있으니 대비해야 한다.

94년생 설상가상이 가장 위험하다.

82년생 자신을 향상시키기 위해 무엇을 할지 고민해라.

70년생 손익 계산만 하다가는 아무 것도 얻지 못한다.

58년생 모든 일에는 원인이 있으니 근원을 분석해 보라.

46년생 집안에 우환이 발생할 가능성이 있다.

34년생 먹자니 그렇고 버리자니 아까운 행세.

돼지

95년생 사정은 같은 처지에 있는 사람이 잘 안다.

83년생 한사람을 만나지만 시기적으로 이른 느낌이다.

71년생 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다.

59년생 심신이 피곤할 때는 안식처를 찾아가서 쉬어라.

47년생 기대하지 않은 재물을 얻지만 욕심을 금물.

35년생 떡 줄 사람은 생각도 않는 일을 혼자 계획한다.