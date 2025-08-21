李대통령 “위안부·강제동원 합의 번복 바람직하지 않아” [李대통령, 美·日 순방]

“수용 어려운 합의” 밝히며 존중 뜻

‘새 한·일 선언 발표’ 의지도 내비쳐



요미우리, 李 인터뷰 등 9개면 보도

“도쿠가와 인내심 존중” 발언 소개

취임 후 처음으로 23일 일본을 찾는 이재명 대통령이 한·일 관계 최대 쟁점인 과거사 관련 양국 합의에 대해 “국가 간 약속을 뒤집는 것은 바람직하지 않다”는 입장을 재확인했다.



이 대통령은 21일 요미우리신문에 실린 인터뷰에서 “우리 국민으로서는 매우 받아들이기 어려운 지난 정부의 합의”라면서도 이같이 말했다. 취임 당일인 지난 6월4일 기자회견 때에 이어 강제동원 배상 문제에 관한 이른바 ‘제3자 변제 해법’과 2015년 한·일 위안부 합의를 존중하겠다는 뜻을 재차 밝힌 것이다.

21일 경기 광주시 퇴촌면 나눔의집에 위안부 피해자 할머니들의 흉상이 세워져 있는 모습. 뉴스1

이 대통령은 다만 한국 국민과 강제동원·위안부 피해자 및 유족 입장이 있다는 점을 언급하면서 “경제적 문제라기보다는 감정적 문제이기 때문에 진심으로 위로의 말을 건네는 과정이 중요하다”, “상처받은 마음이 치유될 때까지 언제든 진심으로 미안하다고 하는 것이 맞다”며 일본 측의 성의 있는 대응을 촉구하기도 했다.



이 대통령은 이어 “(한·일은) 경제·사회·문화·환경 등 협력해야 할 부분도 많고 양쪽 모두에게 이익이 되는 길을 넓혀가야 한다”며 “무역·투자·교류의 수준을 넘어 장기적 관점에서 획기적 경제협력 관계를 구축해 나갈 필요가 있다”고 강조했다.



23일로 예정된 이 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 양자 회담 및 만찬에서는 고도화하는 북한 핵·미사일 문제 등에 대한 한·일 안보 협력과 한·미·일 공조 외에 한·일 간 교류·협력 활성화에 관한 논의도 비중 있게 이뤄질 것으로 전망된다. 이 대통령은 한·일 수교 60주년을 맞아 한시적으로 시행한 ‘양국 국민 입국 전용 심사대’의 재설치 가능성을 시사했다. 그러나 일본 측이 요구하는 일본 일부 지역산 수산물 조기 수입에 대해서는 “한국 국민의 신뢰 회복이 먼저”라며 선을 그었다.

이재명 대통령이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제8차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 특히 1998년 김대중·오부치 선언(한·일 파트너십 공동선언)을 뛰어넘는 새로운 공동선언의 발표에 의욕을 나타냈다. 이 대통령은 “과거 두 정상의 공동선언이 한·일 관계에 새로운 획을 그었다”며 “당시 선언을 계승하면서 이를 넘어서는 새로운 공동선언을 발표할 수 있기를 바란다”고 말했다. 하지만 이시바 총리 거취가 불안정한 상황이고 이번 정상회담 후 공동기자회견 여부 등도 아직 불투명해 당장 새 한·일 선언이 나오기는 어려울 것으로 외교가는 관측하고 있다. 강유정 대통령실 대변인은 이와 관련해 “마지막 조율 과정이 남아 있기 때문에 아직은 말씀드리기 어려운 상황”이라고 했다.

이번 인터뷰는 오이카와 쇼이치 요미우리신문그룹 대표이사 회장 겸 주필 등이 지난 19일 용산 대통령실을 찾아 1시간30분 동안 진행했다. 신문은 인터뷰 내용과 함께 ‘불굴 역전의 인생… 빈곤·암살 미수를 넘어’라는 제목으로 이 대통령 삶을 따로 조명하는 등 1∼7면, 9면, 27면 등 9개 면에 걸쳐 관련 내용을 보도했다. 윤석열 전 대통령이 2023년 3월 방일하기 직전 9개 면을 펼치는 파격적인 편집을 했을 때와 동일한 비중을 둔 셈이다.



요미우리는 이 대통령이 변호사 시절 일본을 방문해 겸허한 태도, 근면함 등을 접하며 “일본에 대한 인상이 달라졌다”거나, 에도 막부를 연 도쿠가와 이에야스에 관한 책을 읽으며 “인내심을 존중하게 됐다”고 한 발언도 소개했다.