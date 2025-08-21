이번엔 순천 레미콘공장서 3명 질식사고… 2명 심정지

탱크 내부 청소 작업 중 정신 잃어

2명은 구조 위해 들어갔다 쓰러져

경찰, 안전장구 착용 등 경위 조사

21일 전남 순천시 한 레미콘공장에서 간이탱크 내부를 청소하던 작업자 3명이 의식불명 상태에 빠졌으나 소방당국이 2시간여 만에 모두 구조해 병원으로 이송했다.



전남소방본부에 따르면 이날 오후 1시29분 순천일반산업단지 내 A레미콘 공장에서 지상 간이탱크 청소 작업자 3명이 연락 두절됐다는 신고가 119 상황실에 접수됐다. 다수 사상자가 발생했을 가능성을 염두에 두고 수색에 나선 소방당국은 오후 1시49분 탱크 내부에서 의식 불명 상태에 빠진 작업자 3명을 발견했다.

긴박한 구조 전남도소방본부 관계자들이 21일 오후 전남 순천시 서면 순천일반산업단지 내 레미콘 공장에서 굴삭기 등을 이용해 지상 간이탱크 청소 작업 도중 쓰러진 작업자 3명에 대한 구조작업을 벌이고 있다. 순천=연합뉴스

작업자들은 이날 원통형의 간이탱크를 청소하던 중 고성능 감수제에 질식된 것으로 추정된다. 간이탱크는 콘크리트 혼화에 쓰이는 화학약품의 저장 용도로 사용 중이다. 혼화제는 콘크리트의 성능 개선을 위해 시멘트, 물, 골재 외 첨가되는 재료다. 고성능 감수제는 물 함량을 최대 30%까지 줄일 수 있는 혼화제로 시멘트 수분을 말리는 약제다.



경찰 등에 따르면 작업자 중 한 명은 이날 오후 1시쯤 탱크 내부 수리작업을 위해 탱크에 들어갔다가 정신을 잃었다. 다른 작업자 1명이 정신을 잃은 작업자를 구조하기 위해 탱크에 들어갔다가 함께 정신을 잃었고 공장장(60세)이 이들 2명을 구조하기 위해 내부에 들어갔다가 사고를 당한 것으로 알려졌다.



당국은 굴삭기를 동원해 간이탱크를 해체한 뒤 혼화제 탱크를 옆으로 눕히는 식으로 구조 작업을 벌였다. 구조 2시간여 만에 작업자 3명을 모두 구조해 병원으로 이송했으나 2명은 심정지 상태인 것으로 알려졌다.



경찰은 안전장구 착용 여부 등 정확한 사고 경위 등을 파악 중이다.