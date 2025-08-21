‘한·미 불공정 원전 계약’ 논란에… 野 “윈윈 협상” 반박

여야 ‘K원전’ 놓고 충돌



한수원·웨스팅하우스 지재권 관련

美에 50년간 로열티 지급 ‘시각차’



與, 한·미정상회담 후 계약 검증

유사시엔 국정조사도 추진 방침



野 “K원전, 美 시장 진출 교두보

與 불공정 프레임 씌워 정치 선동”

체코 원전 수주 과정에서 한국수력원자력(한수원)과 한국전력이 미국 웨스팅하우스와 지식재산권(IP) 분쟁을 합의하며 ‘불공정 계약’을 맺었다는 논란에 여당이 힘을 싣고 있는 가운데 야당인 국민의힘은 21일 “사실은 ‘윈윈’(win-win) 협상”이라며 반박에 나섰다. 한수원이 웨스팅하우스와 조인트벤처(합작투자사)를 만들어 미국 원전 시장에 진출하는 방안을 협의 중인 것으로 알려지면서다.



이날 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 국회에서 열린 비대위 회의에서 “한전, 한수원과 미국 웨스팅하우스 사이의 합의는 체코 원전 수주뿐 아니라 K원전의 미국 시장 진출 교두보를 마련하는 윈윈 협상이었다는 사실이 밝혀지고 있다”며 “그런데도 정부·여당은 돌연 이를 불공정 계약이라며 정치적 선동을 가하고 있다”고 지적했다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

지난 1월 한수원과 한전이 웨스팅하우스와 원전 관련 지재권 분쟁을 종결하면서 맺은 합의에 향후 50년간 원전 수출 시 웨스팅하우스에 1기당 6억5000만달러(약 9000억원) 상당의 물품·용역 구매 계약과 1억7500만달러(약 2400억원)의 기술 사용료를 납부해야 한다는 내용이 포함된 것으로 알려지면서 더불어민주당은 ‘불공정 계약’ 논란에 불을 붙인 바 있다.



그러나 전날 한수원이 웨스팅하우스와 현재 미국 원전 시장 진출을 위해 합작투자 협력을 논의 중인 사실이 알려졌다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 관계자는 전날 본지에 “25일 한·미 정상회담에서 조인트벤처 설립 문제가 의제로 올라갈 예정”이라며 “미국 원전 시장에 한국이 진출하는 길이 열리는 것”이라고 말했다. 산자위 민주당 관계자도 지난 19일 김정관 산업통상자원부 장관과 황주호 한수원 사장의 비공개 보고 당시 한수원과 웨스팅하우스 간 조인트벤처(JV) 설립건에 대한 보고가 있었다고 전했다.



다만 산업부는 전날 보도자료에서 “한수원과 웨스팅하우스 간 협력이 양국 정부 간 협력 의제에 포함된 것은 아니다”고 밝혔다. 한수원과 웨스팅하우스 간 협력은 두 기업이 협의할 사안이지 양국 정부가 논의할 의제는 아니라는 설명이다.

황주호 한국수력원자력 사장이 19일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 올해 초 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의문과 관련한 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

한수원도 두 기업 간 협의 사안은 정부 간 의제가 아니라며 “웨스팅하우스와 협력하는 방안에 대해 다각도로 검토 중으로, 구체적인 내용은 정해진 바 없다”고 밝혔다. 또 합작투자사 설립을 논의하기 위해 한수원 고위 관계자들이 23일 방미한다는 소식에는 “이번 방미는 합작회사 설립 목적이 아닌 미국 내 기업과 원전산업 협력 기회를 모색하기 위한 목적”이라고 설명했다.



한수원과 웨스팅하우스의 합작투자가 한·미 정상회담 테이블에 오르는 의제는 아니더라도 양사의 합작회사 설립이 가시화한 것으로 알려지면서 국민의힘은 민주당의 ‘불공정 계약’ 주장이 “선동 정치”라며 비판하고 있다. 국민의힘 김정재 정책위의장은 이날 당 비대위 회의에서 “이미 한수원과 웨스팅하우스의 합작투자 논의가 웨스팅하우스 이사회 안건으로 상정된 만큼 K원전이 미국과 세계 원전 시장에서 주도권을 쥘 절호의 기회”라며 “민주당만 홀로 K원전 죽이기 정치에 매달리며 국정조사까지 요구하는 모습은 국익보다는 정쟁, 국가 경쟁력보다는 당리당략을 앞세운 전형적인 정치공세”라고 꼬집었다.



민주당은 한·미 정상회담 이후 이번 계약과 관련해 상임위 차원에서부터 살펴본다는 계획이다. 유사시 국정조사도 검토하고 있다. 산자위 민주당 관계자는 본지에 “이번 사안은 지난해 국정감사 때부터 문제가 됐었다”며 “이철규 위원장이 한·미 정상회담 이후 적절한 방법으로 살펴볼 계획을 갖고 있는 것으로 안다”고 말했다.



민주당 황명선 최고위원은 20일 최고위원회의에서 “이 협정은 반드시 파기·재협상돼야 하고 책임자들에 대한 철저한 조사와 문책이 필요하다”며 공세 수위를 높였다.



한편 ‘불공정 계약’ 논란으로 줄줄이 하락했던 원전주들은 미국 시장 진출 기대감이 높아지며 반등에 나섰다. 원전대장주인 두산에너빌리티(7.14%)를 비롯해 한국전력(2.4%), 한전KPS(7.69%), 한전기술(15.29%) 등이 이날 동반 상승했다.