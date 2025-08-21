암호화폐 거래 금지했던 중국도 위안화 스테이블코인 허용 검토

달러 연동 암호화폐 패권 견제

中당국, 도입 로드맵 심의 예정

미국을 포함한 각국이 스테이블코인 제도화에 나선 가운데 중국도 위안화 국제화를 촉진하기 위해 위안화 기반 스테이블 코인을 허용하는 방안을 고려하고 있는 것으로 전해졌다.

사진=게티이미지뱅크 제공

21일 복수의 소식통을 인용한 로이터통신 보도에 따르면 중국 국무원이 미국의 스테이블코인 정책 추진을 따라잡기 위한 방안을 포함한 ‘위안화 국제화 로드맵’을 검토할 예정이다. 로이터는 중국 정부가 승인할 가능성이 있다고 짚었다.



중국 정부는 글로벌 금융에서 커지고 있는 미국 달러화 연동 암호화폐의 영향력을 견제하고 위안화 국제화를 추진하는 유용한 도구로 스테이블코인을 평가하는 것으로 알려졌다. 중국 지도부가 이르면 이번달 말 위안화 국제화와 스테이블코인에 초점을 맞춘 학습회의를 진행할 것이란 예상도 있다. 지도부는 이 회의에서 스테이블코인 도입 분위기를 조성하고 활용·개발 범위를 정하기 위한 발언을 내놓을 것으로 보인다. 또 31일부터 다음달 1일까지 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서도 국가 간 결제에서 위안화 사용 확대와 함께 스테이블코인이 논의될 수 있는 것으로 전해졌다.



로이터는 중국이 위안화 스테이블코인을 승인할 경우 디지털 자산에 대한 당국의 접근방식이 크게 바뀌는 것이라고 분석했다. 중국은 금융시스템 안정성을 해칠 수 있다는 우려에 따라 2021년 암호화폐 거래와 채굴을 금지했다. 중국의 입장 변화는 미국과 한국, 일본 등 각국이 스테이블코인 제도화에 속도를 내는 가운데 뒤처질 경우 위안화 국제화에 걸림돌이 될 수 있다는 위기감에서 비롯된 것으로 보인다.