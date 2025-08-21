美, 삼성·하이닉스 지분 인수안 놓고… “경영권 위협” “새 시장 기회” 엇갈려

美, 반도체 보조금만큼 요구 검토

도널드 트럼프 미국 행정부가 자국 반도체지원법(칩스법)에 따라 보조금 지급이 확정된 기업으로부터 보조금에 상응하는 지분을 인수하는 방안을 검토 중인 것으로 알려지면서 국내 반도체 업계에선 설왕설래가 이어졌다. 전문가 사이에선 삼성전자, SK하이닉스 등 해외 기업에 대한 미 정부의 보조금·지분 교환 추진은 트럼프 대통령이라도 다소 무리한 요구라는 의견이 주를 이루는 가운데 실제 지분이 넘어갈 경우 득실에 대해선 서로 다른 분석을 내놓고 있다.

21일 KB증권은 트럼프 행정부의 삼성전자 지분 확보 검토설에 대해 “삼성전자에게 새로운 기회가 될 수 있다”는 내용의 보고서를 공개했다. 김동원 KB증권 리서치센터장은 “지분 취득은 삼성전자와 미국 정부의 결속력을 강화해 관세와 같은 정치적 리스크를 완화하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 삼성전자가 2029년 1월20일까지 3년5개월 남은 트럼프 행정부와 밀착관계를 형성해 현지 사업을 수행할 것이라는 분석이다. 김 센터장은 “칩스법 보조금 확대를 통한 삼성전자의 대미 투자를 자극하는 동시에 미 빅테크(거대 기술기업)로의 신규 고객 확보 가능성도 열려 있다”고 덧붙였다.



미 정부의 지분 취득은 삼성전자의 경영권을 위협할 것이라는 분석도 나온다. 미 정부가 이재용 삼성전자 회장과 비슷한 수준의 지분을 보유하게 돼서다. 미국 정부가 보조금·지분 교환의 첫 타깃으로 삼은 인텔의 경우 현재 시가총액이 1107억달러임을 감안해 109억달러(약 15조1400억원)의 보조금에 상응하는 10%의 지분을 요구한 것으로 알려졌다. 같은 방식으로 계산하면 삼성전자의 시가총액은 465조원 내외이고, 47억4500만달러(약 6조8000억원)의 보조금이 배정됐으므로 약 1.5%의 지분을 미국 정부에 줘야 한다. 이는 이 회장이 현재 보유한 1.65% 수준이고 이부진 호텔신라 사장(0.81%), 이서현 삼성물산 사장(0.80%)보다 높은 수치다.

미 정부가 삼성전자 지분을 인수하려면 우리 정부의 사전 승인을 거쳐야 해 일련의 사태가 외교전으로 비화할 수 있다는 관측도 나온다. 삼성전자가 한국에서 ‘국가핵심기술 보유기업’에 속하는 만큼 지분을 넘기기 전에 정부의 승인·심사가 필요하고 국가 안보를 이유로 거부할 수 있다는 분석이다. 당장 삼성전자와 함께 대만 파운드리(수탁 반도체 제조) 업체 TSMC가 지분 인수 대상으로 거론되자 궈즈후이 대만 경제부장(장관)이 기자회견을 열고 “(지분 인수는) 반드시 경제부 투자심의위원회 심의를 거쳐야 한다”고 못 박았다.