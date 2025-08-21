‘MBC 지배구조 개편’ 방문진법 본회의 통과

방송3법 중 2번째 개정안 가결

李대통령 “공영방송 독립 기틀”

MBC의 대주주인 방송문화진흥회(방문진) 지배구조를 변경하는 방문진법 개정안이 범여권 주도로 국회 본회의를 통과했다. 윤석열정부가 거부권을 행사해 폐기됐던 방송 3법(방송법·방문진법·한국교육방송공사법 개정안) 중 방송법에 이어 방문진법도 국회 문턱을 넘었다.

21일 서울 여의도 국회에서 열린 제428회 국회(임시회) 본회의에서 방송문화진흥회법 개정안이 통과되고 있다. 뉴스1

국회는 21일 본회의를 열고 재석 171명 중 찬성 169명, 반대 1명으로 방문진법 개정안을 가결했다. 국민의힘은 지난 5일 방송법 처리 직후 방문진법 개정안에 반대하는 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했지만, 24시간 후 종결됐고 이날 첫 번째 안건으로 상정돼 표결이 진행됐다. 국민의힘은 표결을 보이콧했다.

방문진법 개정안은 방문진 이사 수를 기존 9명에서 13명으로 확대하고, 방송학회와 기자·PD 등 방송 직능단체에 추천권을 부여하는 내용을 골자로 한다.



이재명 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “공영방송의 독립성과 국민의 알권리를 보장하는 법적 기틀이 마련된다”고 법안통과를 환영했다. 이 대통령은 이어 “이용마 기자가 평생 꿈꿔왔던 공정하고 투명한 언론 환경을 향한 첫걸음을 내디딘 것”이라고 평가했다. 이용마 기자는 과거 MBC 파업을 주도했다는 이유로 해고된 뒤 복막암 판정을 받고 사망했다.

반면 야당은 ‘언론 장악’이라며 반발했다. 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 “오늘 본회의에서 기어코 악법을 처리하기 위한 폭주 열차를 가동하기 시작했다”며 “KBS, MBC 장악에 이어 이제 우리 아이들의 교육방송인 EBS까지 좌파들이 장악하겠다는 것”이라고 비판했다. 국민의힘은 한국교육방송공사법(EBS법) 개정안이 본회의에 상정되자 필리버스터에 돌입했다. 민주당은 이날 EBS법 필리버스터 종결동의안을 제출했고, 23일 본회의에서 법안을 처리할 예정이다.