李대통령 “동결→ 축소→ 폐기… 북핵해법 추진”

방일 앞두고 요미우리 인터뷰



“정책 방향은 한반도 비핵화

美 공조·北 대화로 여건 조성

러·北 등과 ‘북극항로’ 협력도”



“과거사에 매몰돼서는 안 돼”

日과 관계 악화 요인 차단 의지

이재명 대통령이 북핵 정책 방향에 대해 “한반도의 비핵화”라고 밝혔다.



이 대통령은 21일 대통령실이 요약본 형태로 배포한 일본 요미우리신문과의 인터뷰에서 “1단계는 핵과 미사일에 대한 동결, 2단계는 축소, 3단계는 비핵화에 해당한다”며 “미국과 긴밀한 공조를 유지하는 가운데 적극적인 남북 대화를 통해 핵을 동결, 축소, 폐기까지 갈 수 있는 여건을 만들어 나갈 것”이라고 설명했다. 해당 자료에는 이 대통령의 대북 정책과 더불어 한·일 관계, 한·미 관계 등에 대한 내용이 담겼다.

이재명 대통령이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 8차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 대북관계에 대해선 “한반도의 평화와 안정은 대한민국에도 중요하지만, 일본, 중국, 러시아를 포함한 동북아시아의 평화와 안정을 위해서도 매우 중요하다”고 강조했다. 그러면서 이 대통령은 “‘북극항로 개척’이라는 새로운 아이템을 중심으로 미국, 러시아, 북한, 한국, 일본이 협력할 수 있는 길을 만들어 낼 수도 있다”며 역내 협력 구상도 제시했다.



이 대통령은 북한에 대한 유화적인 기조도 유지했다. 그는 “대북 대결정책보다는 평화적으로 서로 공존하고 서로 인정하고 존중하는 공동 번영의 길을 찾아내야 한다”며 “우리가 한 발 앞서서 문을 열고, 대화를 위해 노력하고 협력할 수 있는 길을 찾아내고, 적대감을 완화해 나가는 게 필요하다”고 말했다.



대통령실은 최근 북한 김여정 노동당 부부장의 비난에도 지속해서 대북 유화 메시지를 낸 바 있다.

23일부터 日·美와 연쇄회담 이재명 대통령이 오는 23일부터 3박6일간 취임 후 첫 미·일 순방을 시작한다. 왼쪽부터 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 이시바 시게루 일본 총리. 세계일보 자료사진

해외순방을 앞두고 이 대통령이 대북정책의 방향을 지속해서 제시하고 비핵화에 대한 단계적인 계획을 드러내면서 이시바 시게루 일본 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 자리에서도 북핵 해법이 논의될 수도 있다는 해석도 나온다.



이 대통령은 또 한·일 과거사 문제는 직시하면서도 그것이 양국 관계 전반을 악화시키는 요인이 되는 것을 피해야 한다는 견해를 보였다. 이 대통령은 “사실을 정확하게 직시하고 서로에게 상처가 되지 않는 범위 내에서 해결하기 위해 노력해야 한다”며 “다만 문제에 너무 매몰돼서는 안 된다. 현실을 인정하고, 서로 존중하고, 서로에게 도움되는 일은 최대한 극대화할 필요가 있다”고 밝혔다. 과거사를 둘러싼 대립이 종종 한·일 관계를 파탄으로 밀어넣었던 것을 반복하지 않겠다는 의지로 풀이된다.