‘北 협상 테이블 앉히기’ 첫 단계 핵동결부터 쉽지 않을 듯 [李대통령, 美·日 순방]

李 ‘동결 → 축소 → 폐기’ 북핵해법



‘빅딜’ 방식 추진 불가능하다고 판단

‘스몰 딜’ 반복하며 비핵화 도달 전략



‘北 비핵화’ 대신 ‘한반도 비핵화’ 표현

북·미 싱가포르 합의 상기 의도 보여



한·미 정상회담 논의·발표 수위 촉각

전문가 “北이 응해도 고민거리” 지적

이재명 대통령이 한·미 정상회담을 앞두고 비핵화를 목표로 하되, 우선 핵·미사일 동결을 추진하는 단계적 북핵 접근법을 제시하면서 그 실현 가능성에 관심이 쏠린다. 북한을 협상 테이블에 끌어내는 데는 이와 같은 ‘스몰 딜’ 방식이 현실적이지만 북한이 비핵화라는 최종 목표를 수용할 가능성은 거의 없는 데다 첫 단계인 핵 동결 역시 달성하기 간단치 않다는 지적이 나온다.



이 대통령은 21일 공개된 일본 요미우리신문과 인터뷰에서 북핵 문제 해결을 위해 “1단계는 핵과 미사일에 대한 동결, 2단계는 축소, 3단계는 비핵화”라는 3단계 접근법을 추진하겠다고 밝혔다. 북핵의 단계적 감축과 제재 일부 해제 등을 맞교환하는 ‘스몰 딜’을 반복하며 최종적으로 비핵화 상태에 도달하겠다는 전략이다.

핵물질 생산기지 시찰하는 김정은 김정은 북한 국무위원장이 지난 1월 말 핵물질 생산기지와 핵무기연구소를 시찰하고 있다. 세계일보자료사진

정부의 이러한 구상에는 북한의 완전한 비핵화와 제재 해제·체제 보장을 한 번에 맞바꾸는 ‘빅딜’ 방식은 추진이 불가능하다는 판단이 깔렸다. 북한이 한·미에 맞서 체제 안전을 지키는 유일한 수단인 핵을 단번에 제거하라는 요구를 수용할 것이라고 기대하기는 어렵기 때문이다. 이 대통령이 지난 15일 광복절 경축사에서 “비핵화는 단기에 해결할 수 없는 복합적이고 매우 어려운 과제임을 인정한다”고 말한 것도 같은 맥락으로 풀이된다.



이 대통령은 또한 북핵 정책의 방향으로 ‘북한 비핵화’ 대신 ‘한반도 비핵화’라는 표현을 썼다. 북한을 자극할 수 있는 여지를 줄이면서 북한도 동의했던 2018년 북·미 싱가포르 합의에 들어간 ‘한반도 비핵화’ 표현을 상기시키기 위한 의도로 보인다. 오는 25일 한·미 정상회담에서 단계적 비핵화 방안이 어느 정도 비중으로 논의되고, 어떤 수위로 발표될지가 향후 북·미 대화 재개 가능성 등을 가늠하는 관전 포인트가 될 것이라는 지적이 나온다.



김여정 노동당 부부장은 지난달 28일 발표한 대미 담화에서 “핵을 보유한 두 국가가 대결적인 방향으로 나아가는 것이 결코 서로에게 이롭지 않다”며 “새로운 사고를 바탕으로 다른 접촉 출로를 모색해 보는 것이 좋을 것”이라고 밝힌 바 있다. 북한을 핵 보유국으로 인정하고 핵 군축 등을 논의하는 미국과의 대화에는 응할 수 있다는 속내를 내비친 것으로 해석됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 2기 취임 이후 기회가 될 때마다 북한을 ‘뉴클리어 파워(Nuclear Power·핵보유국)’로 칭해 스몰딜 협상을 염두에 두고 있는 것 아니냐는 해석이 나온 바 있다.

다만 미국이 핵 동결 협상을 추진하겠다는 입장을 밝히더라도 비핵화를 목표로 하는 한 북한이 응하지 않을 것이라는 관측이 나온다. 북한은 비핵화 요구는 받아들일 수 없을 뿐더러 실현 불가능하다는 입장이기 때문이다. 김 부부장은 지난달 담화에서 “조미 수뇌들 사이의 개인적 관계가 비핵화 실현 목적과 한선상에 놓이게 된다면 그것은 대방(상대)에 대한 우롱”이라고 밝혔다. 이 대통령이 이날 제시한 단계적 비핵화 방안에 대해서도 북한은 담화 등을 통해 반발할 것이라고 전문가들은 관측했다.



북한이 미국과의 스몰딜 협상에 응해도 한국에는 고민거리가 될 것이라는 지적도 나온다. 북한이 비핵화라는 최종 목표를 수용하지 않을 뿐더러 첫 단계인 핵 동결을 달성하는 것부터가 쉽지 않다는 것이다. 김재천 서강대 국제대학원장은 “핵 동결을 하려면 북한이 핵시설 신고부터 해야 하는데, 2019년 북·미 하노이 회담에서 이 단계에서 막혔다”며 “또 현재 북한은 핵무기 보유를 기정사실화하는, ‘하노이 노딜’ 당시와는 다른 북한이기 때문에 ‘핵 동결’이라는 개념으로 시동을 걸기는 어려워 보인다”고 분석했다.



조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “문제는 우리는 핵 동결이 ‘입구’인데 북한은 이를 ‘엔딩 포인트’로 생각한다는 것”이라며 “스몰딜 구상이 현실화한다고 하더라도, 핵 동결의 신고·검증·사찰의 단계를 어떻게 설정하느냐, 북한이 완전한 비핵화 목표에 합의하느냐가 과제로 남는다”고 지적했다.