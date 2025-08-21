전한길 “김건희, 고마움 전해와…‘방문해달라’ 요청 받아”

“구속되기 전 전한길뉴스 계속 시청했다더라”

“죽을 만큼 범죄가 심한가…김혜경·김정숙 특검하라”

전 한국사 강사 전한길씨가 “김건희 여사로부터 방문(면회) 요청을 받았다”고 주장했다.

전씨는 19일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’에서 “신평 변호사한테서 전화가 왔다”며 이같이 말했다.

전 한국사 강사 전한길씨가 지난 18일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 특검의 당원 명부 압수수색 시도를 규탄하는 농성을 이어가고 있는 김문수 당대표 후보를 찾아 발언을 하고 있다. 뉴시스

그는 “(신 변호사가) 김 여사 면회를 다녀왔는데 첫 번째는 (김 여사가) 구속되기 전에 전한길뉴스를 계속 시청했고, 아스팔트에서 애써주신 전한길을 비롯해 함께해주신 국민들께 말할 수 없는 고마움을 전한다는 인사를 전해왔다”며 “두 번째는 ‘한번 방문해주십시오’라는 요청을 받았다”고 주장했다.

그러면서 전씨는 김 여사가 죽을죄를 저질렀냐며 역정을 냈다.

그는 “저보고도 ‘김 여사 편들지 마라’, ‘범죄를 저지르지 않았냐’고 하는데 과연 지금 죽을 만큼 범죄가 그렇게 심한가”라며 “그러면 김혜경 여사 법인카드 문제도, 김정숙 여사 문제도 특검하라고 목소리 내는 게 상식 아니냐. 있는 죄를 없애라는 말을 하는 게 아니지 않냐”고 반문했다.

앞서 신 변호사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 서울남부구치소에 수용된 김 여사를 접견한 소식을 전했다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법 청사를 나서고 있다. 사진공동취재단

신 변호사는 “(김 여사가) 접견실 의자에 앉자마자 대뜸 ‘선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까’라고 했다”고 말했다.

신 변호사는 또 “(김 여사가) ‘한동훈이 어쩌면 그럴 수 있었겠느냐’고 한탄했다”면서 “‘그가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것이 아니냐’고 했다”고 부연했다.

다만 김 여사 변호인단은 21일 성명을 내고 “어제 김 여사를 접견한 결과 ‘한동훈(전 국민의힘 대표)이 배신하지 않았으면 무한한 영광을 누렸을 것’이라는 발언은 김 여사의 입에서 나온 것이 아님이 명확히 확인됐다”며 신 변호사의 일부 주장이 사실이 아니라고 반박했다.