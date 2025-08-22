“尹에게 에어컨을”… 뜨거운 ‘여름교도소’ 냉방 논쟁 [어떻게 생각하십니까]

“尹 수감생활 개선” 진정·민원 잇따라

교도소 찜통더위 속 온열질환자 발생

“에어컨 설치 국가 의무” vs “과도한 처우”

국회 입법조사처 “실내 온도 기준 마련해야”

“요즘 폭염이 심하잖아요. 밀폐된 공간에서 365일 생활해야 하는 구치소 수용자들에게 단순히 선풍기만 쓰라는 건 명백한 인권 침해죠. 에어컨도 없는 곳에 사람을 내버려두는 건 사실상 방치나 다름없습니다.”

“건설 현장처럼 땡볕에서 매일 폭염과 사투를 벌이는 사람들이 수두룩하잖아요. 쪽방촌 주민들은 훨씬 더 심한 무더위와 싸우고 있습니다. 죄를 짓고 수용소에 간 범죄자들의 인권까지 챙겨야 합니까?”

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 직권남용 등 혐의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 이동하기 위해 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령의 서울구치소 수감 이후 폭염 속 교정시설 환경과 그에 따른 인권 침해 문제가 논란이 되고 있다.

기록적인 폭염으로 일부 교정시설에서 온열질환자가 잇따르자 구치소 내 적정 실내 온도 기준을 마련하고 이를 바탕으로 폭염 대책을 추진해야 한다는 주장이 나왔다.

그러나 쪽방촌 주민 등 여전히 에어컨 없이 생활하는 이들이 많다는 점에서 교정시설 내 냉방 시설 설치는 과도하다는 비판도 거세다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 챗GPT 생성 AI 이미지

尹이 쏘아올린 ‘여름교도소’ 논쟁…34도에 온열질환자도

지난 7월 10일 윤 전 대통령이 서울구치소에 재수감되면서 교정시설 환경에 대한 사회적 관심이 높아졌다.

윤 전 대통령이 에어컨 없이 소형 선풍기만 있는 2평대 독방에 수용되자 윤 전 대통령 지지자들은 교정시설 내 에어컨 설치가 시급하다는 내용의 진정을 국가인권위원회에 제출했고, 서울구치소에도 같은 내용의 항의성 민원을 넣었다.

현재 국내 대부분의 교정시설에는 근무자 사무 공간이나 병동 외에는 에어컨이 설치된 곳이 없다. 수용실에는 선풍기 1~2대만 비치돼 있다. 일반적으로 수용자 5~6명당 1대씩의 선풍기가 제공되다 보니 수용자들이 선풍기로만 폭염을 나기엔 턱없이 부족하다는 지적이 나온다.

실제로 폭염이 절정에 달했던 지난 7월 교정시설 내부 기온은 34도까지 치솟았다.

김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 오전 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행에 실패한 뒤 경기 의왕 서울구치소를 나서고 있다. 뉴시스

19일 공익인권변호사모임, 민주사회를 위한 변호사모임 등이 확보한 전국 55곳 교정시설의 수용자 수용실과 실외 온·습도 자료에 따르면, 지난달 10일 오전 6시 기준 서울구치소, 서울남부구치소, 인천구치소 등이 32도를 넘겼고, 대전교도소는 34도를 웃돌았다. 오후 2시 기준 수용실 온도는 평균 32~34도였다.

고온다습한 날씨로 인해 이 기간 온열질환 진단을 받은 수용자는 총 7명이었다. 다만, 환자 현황을 따로 관리하지 않거나 진료기록부를 비공개한 곳도 있어 실제 온열질환자 수는 이보다 더 많을 것으로 예상된다.

더위 때문에 숨진 사례도 있다. 지난 2016년 8월 부산교도소 조사수용방에서 하루 간격으로 잇따라 숨진 재소자 두 명의 사망 원인은 열사병이었던 것으로 확인됐다. 당시 수용방에는 안전사고 등을 우려해 선풍기가 설치돼 있지 않았는데, 수용자가 숨진 당일 낮 최고기온은 32.7도였다.

부산교도소 재소자들이 생활하는 수용동 거실. 연합뉴스

교정시설 에어컨 설치 “노후화 제각각·국민 반발에 무산”

교정시설 내 에어컨 설치 논의는 과거에도 있었지만, 시설 노후화와 국민 반발 여론에 막혀 번번이 무산됐다.

앞서 국가인권위원회는 2019년 12월 법무부에 ‘관련 법령에 수용거실의 실내 적정 온도 기준을 마련하라’고 권고했다.

하지만 법무부는 2020년 “섣불리 법제화할 경우 실내 온도 미준수에 따른 각종 국가배상소송 등이 제기될 우려가 있다”며 권고를 이행하지 않았다.

법무부의 ‘2025 교정통계연보’에 따르면, 40년 이상된 노후 교정시설은 전체의 35.2%를 차지하고 있다. 시설마다 노후화 상황이 달라 일률적인 기준을 준수하기 어렵다는 입장이다.

구치소 내부. 세계일보 자료사진

대신 변호인 접견실에는 에어컨이 가동되고 있는데, 일부 부유층을 중심으로 시간제한 없는 변호인 접견 제도 등을 활용해 열악한 수용 환경을 회피하는 꼼수가 이뤄지는 것으로 전해졌다.

정치권에서도 논쟁이 이어졌다. 더불어민주당의 3대 특검 종합대응 특별위원회 위원장인 전현희 의원은 MBC 라디오에서 “윤 전 대통령이 수사관이나 검사들이 조사하는 에어컨이 빵빵 터지고 쾌적하고 넓은 공무상 접견실을 거의 자신의 사무실, 휴게실처럼 사용했다”고 주장했다.

일각에서는 죄를 지은 사람들의 편의를 굳이 봐줘야 하느냐며 교정시설 내 에어컨 설치는 과도한 처우라는 비판의 목소리도 거세다. 취약계층 등 여전히 에어컨 없이 사는 사람들도 많기 때문이다.

김학성 전 법무부 교정본부장은 지난달 MBC 라디오에서 “죄를 짓지 않고 있는 사람들도 에어컨 혜택을 받지 못하는 사람들이 많이 있는데 죄를 지은 사람들에게까지 설치해 줄 필요가 있느냐는 국민 정서가 있다”고 설명했다.

미국 오하이오주 마리온에 있는 마리온 교정시설. AP연합뉴스

해외도 교도소 에어컨 논쟁…“실내온도 기준 마련해야”

세계적으로 교정시설에 냉방 설비를 구축한 사례는 드물지만, 기후위기에 따라 국제적 관심이 확대되고 있다.

지중해성 기후를 띠고 있어 폭염이 찾지 않아 에어컨 보급률이 낮았던 유럽과 달리 에어컨 보급률이 높은 미국에서는 잦은 논쟁이 있었다.

2002년 미국 메릴랜드주 볼티모어 여성 구금센터에서 내부 온도가 38도를 초과하자 수감자들이 소송을 제기했고, 법원은 냉방 설비 설치 명령을 부과했다.

지난해 텍사스 주법원은 교도소의 실내 최고 온도가 48도까지 올라 교도소 내 에어컨 설치가 필요하다며 수감자들이 제기한 가처분 신청을 일부 인용했다. 다만, 법원은 교도소에 영구적인 에어컨 설치 명령은 현실적으로 불가능하며 이 과정이 오히려 영구적인 해결책을 지연시킬 가능성이 있다고 판단했다.

2023년 7월 18일 미국 텍사스 주 의사당 앞에서 텍사스 교도소 내 에어컨 설치를 지지하는 시위가 열리고 있다. AP연합뉴스

2018년 11월 일본에서는 교토변호사회가 “피수용자가 인간으로서 견디기 어려운 신체적 고통과 생명의 위기에 처하는 상황을 해소하기 위해 수용자의 방실에 에어컨을 설치할 것”을 교토구치소장에게 권고한 바 있다.

국회 입법조사처는 국내 교정시설의 열악한 냉방 설비가 국제적인 최저 기준 규칙에도 미치지 못한다고 지적하며 개선을 촉구했다.

입법조사처는 20일 발간한 ‘뜨거운 여름이 형벌이 될 수 있는가’라는 제목의 보고서에서 수용자 인권을 보장하기 위해 마련된 국제 최저 기준을 맞춰야 한다며 법무부 내부 지침으로 실내 적정 온도 기준을 마련할 것을 권고했다.

이어 “교정시설의 적정 실내 온도를 관리하는 것은 수형자에게 특혜를 주려는 것이 아니라 구금 환경에서도 최소한의 생명과 건강을 보장해야 하는 국가의 의무”라며 “이는 구금으로 인한 부정적 영향을 상쇄하고 수형자의 성공적인 재사회화, 재통합 가능성을 높이기 위한 것”이라고 강조했다.