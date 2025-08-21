충남노사민정협 “노란봉투법 시행, 새로운 노사 상생협력 길 찾아가자”

“노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법)은 왜 필요한지, 현장에서는 사용자와 노동자의 공감이 형성되고 있는 것인가요? 노란봉투법이 실행됐을 때 어떤 변화들이 일어날지에 대한 농의화 노·사간 대화는 어느 정도 이뤄지고 있는지 면밀히 관찰하면서 저희들이 할 수 있는 역할을 다해야 할 때라고 봅니다.”

충남노사민정협의회 제3차 노사관계 분과위원회가 21일 충남 아산 노사민정협의회 사무국 회의실에서 열렸다.

충청남도 노사민정협의회 노사관계 분과위원들이 노란봉투법 시행을 앞두고 근로현장에서 발생할 수 있는 여러 상황들을 가정해보고 노사가 함께 걸어갈 수 있는 길을 제시해 보자며 나눈 얘기들이다.

이날 회의에서 참석 위원들은 다음달 예정된 1박2일 충남노사포럼에서 통상임금 판단기준 변경 및 노조법 개정 등 최근 노사쟁점 분석 및 토론을 통한 노사협력 방안을 모색하는 공론의 장을 열기로 했다. 구체적으로 △노란봉투법 시행과 관련한 현장상황 공유 △충남지방노동위원 조정 사례 △고용노동부 근로감독사례 △노사쟁점 이슈 등을 소주제로 발제자를선정하고 발제에 이은 브레인스토밍 방식의 마라톤 토론을 벌이기로 결정했다. 또 전국노동조합 조긱 및 충남도내 노동조합 현황을 공유하고, 지역 노사관계 우수사례 발굴 및 확산을 위한 사례집 제작·배포를 추진하기로 했다.