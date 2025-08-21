그룹 총수들 총동원…트럼프에 어떤 ‘선물 보따리’ 안길까

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 한미 정상회담에 국내 4대 기업 총수를 포함해 최소 16명 이상의 경제사절단이 꾸려진다. 정상회담 동행 기업들은 조선협력 사업인 마스가(MASGA) 프로젝트를 포함해 막대한 대미 투자 보따리를 내놓을 것으로 관측된다.

21일 재계에 따르면 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미 정상회담 경제사절단에 최태원 대한상공회의소 회장과 류진 한국경제인협회장, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들이 대거 포함됐다.

(왼쪽부터) 최태원 대한상공회의소 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장

조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등도 함께한다. 이들은 19일 서울 용산 대통령실에서 열린 미일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회에도 참석했다.

이재현 CJ그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장과 구자은 LS그룹 회장, 정기선 HD현대 수석부회장, 최윤범 고려아연 회장, 최수연 네이버 대표도 사절단에 이름을 올렸다. 롯데그룹도 동행하나, 신동빈 회장이 직접 참석할지는 확정되지 않았다.

대미 경제사절단은 국내 주력 산업을 망라한다. 미국 현지 공장 건설이나 합작사 설립·시장 확대도 이끌고 있다.

이재용 회장은 정상회담을 계기로 텍사스주 테일러 공장의 증설 계획을 밝힐 가능성이 크다. 삼성전자는 현재 건설 중인 테일러 파운드리 공장에 2030년까지 370억달러 이상을 투자하기로 한 상태다. 삼성전자는 최근 테슬라, 애플과 대규모 파운드리 공급 계약을 맺었다. SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라피엣에 38억7000만달러를 들여 반도체 후공정 공장을 짓고 있다.

현대자동차그룹은 올해 3월 정의선 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 나란히 서서 미국에 2028년까지 총 210억달러(29조원)를 투자한다는 계획을 발표했다. LG그룹의 경우 LG에너지솔루션이 기존 생산시설에 더해 미시간주 랜싱과 애리조나에 단독 공장을, 조지아와 오하이오에서 각각 현대차, 혼다와 합작 공장을 짓고 있다.

김동관 부회장과 정기선 수석부회장은 최근 한·미 통상 협상의 일등 공신인 마스가 프로젝트에 기여하고 있다. 이들은 이번에 마스가 프로젝트의 구체적 계획을 제시할 것으로 보인다.

(왼쪽부터) 정의선 현대차그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 이재현 CJ그룹 회장

김동관 부회장은 이재명 대통령의 필라델피아 한화필리조선소 방문 때 현지에서 수행할 것으로 보인다. 정기선 수석부회장도 미국 방산기업 안두릴, 조선업체 에디슨 슈에스트 오프쇼어와 협력 본격화를 위한 논의를 할 것으로 보인다.

허태수 GS그룹 회장은 미국의 액화천연가스(LNG) 프로젝트 및 에너지사업과 관련한 활동을 펼칠 것으로 관측된다. GS칼텍스와 GS EPS는 그동안 미국산 원유와 LNG를 구매해왔고, 향후 미국산 LNG 추가 구입을 검토하고 있다. ㈜GS, GS에너지, GS EPS, GS건설, GS리테일 등은 미국 벤처기업과 손잡고 콜렉티브 펀드, 뉴저지 LNG 열병합 발전소 등에 투자해왔다.

조원태 회장은 대한항공이 미국 보잉과 48조원 규모의 항공기·엔진 도입 계약을 맺는 등 우주항공 협력을 강화하고 있다. 박지원 회장은 두산에너빌리티의 소형모듈원자로(SMR)와 관련한 한미 협력을 논의하고, 서정진 회장은 현지 바이오기업 생산 공장 인수의 후속 조치를 내놓을 것으로 관측된다.

구자은 회장의 LS그룹은 LS전선 해저케이블 및 소재 사업, LS일렉트릭 전력기기 및 시스템 사업, SPSX(슈페리어에식스) 권선 및 통신 사업 등에 걸쳐 미국에 약 30억 달러를 투자할 계획이다.

이재현 회장은 미국 식품·콘텐츠 사업 확대, 최수연 대표는 인공지능(AI) 관련 협력에 나설 것으로 보인다.