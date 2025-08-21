신평 “김건희, 접견서 한동훈 발언” 진실 공방… “비윤리적 행위”

金측 “특정 기자 요청으로 무단 접견·발언 왜곡”

윤석열 전 대통령 부인 김건희(사진)씨의 변호인단이 김씨가 접견에서 국민의힘 한동훈 전 대표 관련 발언을 했다고 주장한 신평 변호사를 겨냥해 “사실이 아니다”라며 “법조인의 본분을 망각한 심각한 일탈이자 비윤리적 행위”라고 맹폭했다. 판사 출신으로 대학에서 법학과 교수로도 재직한 신 변호사는 윤 전 대통령의 ‘멘토’로 불리는 인물이다.

김씨의 변호인인 유정화 변호사는 21일 성명을 내 “어제 김 여사(김씨)를 접견한 결과 ‘한동훈이 배신하지 않았으면 무한한 영광을 누렸을 것’이라는 발언은 김씨 입에서 나온 것이 아님이 명확히 확인됐다”면서 “선임된 변호인도 아닌 신 변호사가 특정 기자의 요청에 따라 무단으로 김씨를 접견하고 언론 매체와 인터뷰를 하며 민감한 사건 관련 발언을 쏟아낸 행위는 상식적으로 납득하기 어렵다”고 목소리를 높였다.

유 변호사는 이어 “이는 사건 당사자의 권익을 심각하게 훼손할 수 있으며, 향후 재판에도 돌이킬 수 없는 악영향을 끼칠 수 있는 위험한 언동”이라고 지적했다. 그는 “신 변호사는 본인의 정치적 견해와 상상을 덧씌워 마치 그것이 김씨의 발언인 양 왜곡해 전달하는 불순한 행태를 이어가고 있다”며 “신씨가 자신의 정치적 언설을 선제적으로 덧붙여 마치 김씨의 말인 양 외부에 흘리는 것은 부도덕한 행위”라고 했다.

신 변호사는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 김씨를 접견하고 왔다면서 김씨가 ‘한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있느냐’며 ‘그가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것 아니냐’고 했다고 전했다. 신 변호사는 김씨에게 한 전 대표를 용서하도록 노력해보라고 권했다고도 덧붙였다.

다만 유 변호사는 신 변호사가 적은 김씨의 접견 당시 발언 중 ‘선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까’라고 했다는 내용 등에 대해선 따로 반박하거나 하진 않았다.

유 변호사는 김씨의 건강 상태에 대해선 “극도로 쇠약해져 있어 장시간 대화를 이어가는 것조차 어려운 상황”이라며 “눈에 초점조차 없고 힘이 빠진 상태에서 오랜 발언을 이어갈 수 없다”고 전했다. 신 변호사 역시 전날 글에서 김씨의 상태에 대해 “너무나 수척해 앙상한 뼈대밖에 남지 않았다”고 묘사했다.

김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 수사 대상 모든 의혹의 ‘정점’ 김씨는 12일 정치자금법 위반과 자본시장법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속돼 서울남부구치소에 수감 중이다. 특검팀은 이날 김씨를 네 번째, 구속 후로는 세 번째로 소환해 건진법사 청탁 의혹 등에 대해 캐물었으나 김씨는 구속 후 1, 2차 조사 때와 마찬가지로 대부분 진술을 거부한 것으로 전해졌다. 특검은 23일 김씨를 다시 소환해 조사할 예정이다.