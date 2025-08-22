“월 140만원 ‘공짜 돈’ 받은 사람들”…3년 뒤 반전 결말 나왔다

‘공짜 돈’ 실험의 명암…“생활은 나아졌지만 일은 줄었다”

저소득층에 기본소득을 제공할 경우 노동시장 참여는 소폭 감소하는 반면 여가 시간은 크게 늘어난다는 연구 결과가 나왔다.

기본소득과 같은 현금성 복지가 생활 안정과 소비 활성화에는 분명히 기여했다. 게티이미지

단기적인 생활 안정에는 기여했지만 고용의 질 향상이나 장기적 생산성 증대로 이어지지 못하면서 현금성 복지의 한계를 보여줬다는 분석이다.

최근 서울 삼성동 코엑스에서 열린 세계경제학자대회에서는 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자가 제안한 기본소득 실험 결과가 발표됐다.

오픈리서치 연구진은 2020년 10월부터 3년간 미국 일리노이주와 텍사스주의 저소득층 1000명을 대상으로 매달 1000달러(약 140만원)를 조건 없이 지급하고, 비교군 2000명에게는 월 50달러를 제공하며 양 집단의 변화를 추적했다.

◆‘기본소득’ 받자마자 벌어진 변화…“소득도, 일도 줄었다”

22일 조사 결과에 따르면 실험군의 연간 총소득은 대조군보다 약 2000달러 감소했다. 노동시장 참여율도 3.9%포인트 낮아졌다.

주당 근로 시간은 1~2시간 줄었다. 배우자 역시 유사한 양상을 보였다. 반면 여가 시간은 크게 늘었으나 해당 시간은 교육 투자나 재취업 준비 같은 생산적 활동으로는 이어지지 않았다.

연구진은 “노동 공급의 감소는 뚜렷했지만, 이를 대체할 생산적 행위는 관찰되지 않았다”며 “기본소득의 긍정적·부정적 효과가 동시에 드러난 사례”라고 평가했다.

같은 세션에서는 이정민 서울대 교수 연구팀이 서울시의 ‘디딤돌 소득’ 시범사업 성과를 발표했다.

기준 중위소득 85% 이하(재산 3억2600만원 이하) 가구에 부족한 가계소득을 보조한 결과 총소득과 소비지출이 증가하는 긍정적 효과가 확인됐다.

노동소득 증가율은 오히려 낮아졌고, 고용 개선 효과도 제한적이었다. 소득 지원이 정신건강 지표 개선으로 이어지며 ‘사회적 안전망’으로서의 기능은 확인됐다는 평가다.

현금성 복지가 경제적 어려움과 지역 내 불평등을 완화하더라도 수혜자의 체감도나 인식 변화는 제한적일 수 있다는 지적도 나왔다.

임란 라술 영국 유니버시티칼리지런던 교수 연구팀은 파키스탄 펀자브 지역에서 농촌 1만5000가구를 대상으로 86만원 규모의 자산 또는 현금을 일회성으로 지급하는 실험을 진행했다.

이 실험에서는 수혜 가구의 경제적 상황이 개선되고 마을 내 불평등도 완화됐지만, 주민들의 인식 변화나 정치적 태도 변화는 거의 나타나지 않았다.

연구진은 “빈곤 완화 정책이 경제 현실은 바꿀 수 있어도, 사회적 인식 전환은 훨씬 더딜 수 있음을 보여준다”고 분석했다.

◆전문가들 “현금만으론 부족…다층적 복지 설계 필요”

이들 실험은 공통적으로 현금성 지원이 단기적인 소득 안정과 소비 진작에는 효과적일 수 있지만 노동 의욕 저하, 고용 질 정체, 생산성 개선 부재 같은 구조적 한계를 동반할 수 있음을 시사한다.

이에 따라 재정 여건과 사회적 합의를 반영한 정교한 정책 설계가 필요하다는 목소리가 높아지고 있다.

장기적인 고용 확대나 생산성 향상으로는 자연스럽게 이어지지 않는다는 점을 분명히 보여준다. 게티이미지

단순한 현금 이전보다는 교육, 재취업 훈련, 보육·의료 서비스, 정신건강 지원 등 다층적 안전망과의 연계가 지속가능성을 높인다는 것이다.

전문가들은 “이번 연구들은 기본소득과 같은 현금성 복지가 생활 안정과 소비 활성화에는 분명히 기여했다”고 말한다.

그러면서도 “장기적인 고용 확대나 생산성 향상으로는 자연스럽게 이어지지 않는다는 점을 분명히 보여준다”고 지적했다.

이어 “정책의 실질적 효과를 높이기 위해서는 경제적 지원뿐 아니라 수혜자의 인식 변화, 사회·문화적 요인까지 포괄하는 종합적 접근이 필요하다”고 강조했다.