한미 관세협상 타결에도 힘겨운 대미 수출…車·철강 감소세 지속

한미 관세 협상이 지난달 31일 타결되면서 수출기업의 불확실성이 어느 정도 해소되긴 했지만 우리 수출 주력 품목인 자동차·철강 등 품목별 관세로 인한 대미 수출 하락세가 지속되고 있다.

대미 수출 1위 품목인 자동차의 경우 지난 3월 이후 7월까지 5개월 연속 수출 마이너스를 기록 중이고, 8월에도 수출 감소가 유력하다. 50%의 관세를 부과 받고 있는 철강을 비롯해 일반기계 수출 감소도 지속될 전망이다.

22일 산업통상자원부가 발표한 1~7월 수출입동향에 따르면 대미 수출은 트럼프 정부가 관세를 부과한다는 소식이 발표된 이후 자동차, 일반기계 등에서 수출 감소가 본격화되며 급격하게 흔들리는 모습을 보였다.

4월 이후 6월까지 대미 수출은 3개월 연속 마이너스를 기록했다. 4월 106억 달러(-7.0%), 5월 100억 달러(-8.2%), 6월 112(-0.5%) 등이다. 7월엔 반도체 수출 증가에 힘입어 전년동월대비 1.4% 증가한 103억달러의 수출액을 올렸다.

대미 수출 하락의 주된 원인은 수출 1~2위 품목인 자동차와 일반기계 수출 고전을 꼽을 수 있다.

자동차 대미 수출은 3월 27억8000만 달러(-10.8%), 4월 28억9000만 달러(-19.6%), 5월 25억2000만 달러(27.1%), 6월 26억9000만 달러(-16.0%), 7월 23억3000만 달러(-4.6%) 등 5개월 연속 감소세를 보인 것으로 집계됐다.

일반기계는 1월 10억4000만 달러(-30%), 2월 10억8000만 달러(-24.5%), 3월 12억 6000달러(-10.4%), 4월 12억 달러(-22%), 5월 11억8000달 달러(-2.2%), 6월 10억6000만 달러(-7.1%), 7월 11억6000만 달러(-4.7%) 등 수출 감소세를 보였다.

자동차는 미국의 관세 부과와 현지 생산 증가로 인해 당분간 수출 감소세를 지속할 수 있다는 전망이다. 특히 한미 관세협상 타결에도 관세율 인하 시점이 정해지지 않아 6개월 연속 감소세가 유력하다.

일반기계는 미 관세에 더해 건설경기 침체 등에 따른 제조·건설기계 시장 둔화에 따른 영향으로 투자가 위축돼 올해 들어 7개얼 연속 수출이 줄어들었다. 향후에도 이 같은 상황이 지속될 수 있다는 우려가 적지 않다.

미국 내 수입 제품에 대해 50% 관세를 부과받은데다 파생 제품에 대한 추가 제재를 받은 철강의 경우 올 상반기 대미 수출이 20억2000만 달러로 전년대비 11.0% 감소했고 7월에는 2억8000만 달러(-25.9%)로 낙폭을 키웠다.

대미 철강 수출은 7월 들어 월간 수출액 3억 달러선이 무너지며 위기감을 높이고 있는 중이다. 미국의 관세 부과로 재고 물량 수출이 6월까지 이뤄졌고 7월부터는 고율의 관세 부과에 따른 영향이 나타나고 있다는 진단이다.

8월 대미 수출도 안심할 수 없는 상황이다. 관세청이 지난 21일 발표한 8월 1일부터 20일까지 수출입 현황에 따르면 대미 수출은 전년동기대비 2.7% 줄어든 것으로 집계됐다.

자동차와 일반기계, 철강 등 수출 감소세를 보이고 있는 품목에서 수출 감소세가 지속되는 상황에서 대역폭메모리(HBM)와 더블데이터레이트(DDR)5 등 고부가 메모리 반도체 수출이 대미 수출 감소폭을 줄일 수 있다는 분석이다.

정부는 한미 관세협상 타결 이후 후속 대책을 구체화하고 중장기 글로벌 통상전략 방향 설정, 취약업종에 대한 후속 지원 대책 이행 등을 통해 대미 수출 감소를 최소화한다는 계획이다.

대미 수출 애로가 클 것으로 예상되는 자동차 협력사들에게는 6300억원 수준의 우대금융을 지원한다. 신설되는 '자동차 협력사 우대금융 상품'은 협력사들이 완성차 업체에 납품하기 위해 필요한 제작 자금을 저금리, 고한도로 제공한다.

현대차·기아 및 하나은행이 총 400억원 규모의 재원을 출연하고, 한국무역보험공사가 이를 기반으로 총 6300억원 규모 우대금융을 자동차 협력사에 지원하는 방식이다.

여한구 통상교섭본부장은 "글로벌 통상 환경은 시장과 기술을 무기로 한 자국우선주의 확산이라는 '뉴노멀'이 상시화되고 있다"며 "관세협상 결과 취약업종에 대한 후속 지원 대책을 차질 없이 이행하고, 통상 네트워크 다변화와 산업 경쟁력 강화를 위한 중장기 대책도 마련해 나가겠다"고 말했다.

<뉴시스>