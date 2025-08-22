낮 최고 37도 무더위…남부 곳곳 소나기

금요일인 22일 무더운 날씨가 이어지겠다.



이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 26.3도, 인천 26.7도, 수원 24.8도, 춘천 25.0도, 강릉 26.4도, 청주 26.7도, 대전 26.1도, 전주 26.6도, 광주 26.2도, 제주 27.2도, 대구 25.3도, 부산 27.2도, 울산 25.0도, 창원 26.0도 등이다.

낮 최고기온은 31∼37도로 예보됐다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다.



도심과 해안을 중심으로는 열대야도 나타나겠다.



전국에 가끔 구름이 많고 아침까지 충남권 내륙과 전북에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



전라 동부와 경북권 남부, 울산·경남 내륙, 제주도에 오후와 저녁 사이 소나기가 오겠다.



예상 강수량은 대구·경북 남부, 울산·경남 내륙 5∼60㎜, 전북·전남 동부 5∼40㎜, 제주도 5∼20㎜다.



소나기가 내리는 지역에서는 돌풍이 불거나 천둥·번개가 칠 수 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.



바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.

