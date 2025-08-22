커뮤니케이션북스, 큰 글자 책 7000종 달성

출판사 커뮤니케이션북스는 2015년 시작한 ‘큰글자책’ 시리즈 발간물이 10년 만에 7000종에 달했다고 22일 밝혔다. 큰글자책은 노인, 저시력자, 책 읽기에 익숙하지 않은 독자 등을 배려해 일반적인 책보다 활자를 키워서 제작한 출판물이다. 종이 재질, 여백, 문장 간격 등도 독자의 시각적 피로를 줄이도록 디자인했다.



커뮤니케이션북스는 큰글자책이 7000종을 달성한 것이 고령층의 꾸준한 독서 수요에 힘입은 것이라고 풀이했다. 이 출판사는 50·60대 독자들을 겨냥해 ‘5060을 위한 AI 입문’ 시리즈를 비롯해 문학, 철학, 역사, 예술, 과학, 실용 등 다양한 분야의 큰글자책을 출간하고 있다.



이정섭 커뮤니케이션북스 큰글자책 부장은 “노년층은 더는 독서 소외계층이 아니다”라며 “오히려 가장 빠르게 성장하는 독서 세대이며, 지적·문화적 소비자로서의 비중이 점점 커지고 있다”고 말했다.