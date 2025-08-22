세계일보
화장품수출협회 산하 아카데미, 실무자 위한 공동 연구회 개최

입력 : 2025-08-22 09:26:23
수정 : 2025-08-22 09:26:22
베이징=이우중 특파원 lol@segye.com
한국화장품수출협회 산하 국제 코스메틱 마케팅 아카데미(CIMA)는 9월17일부터 11월12일까지 화장품 업계 실무자들을 위한 공동 연구회 ‘코스메틱 브랜드 팩토리’(CBF)를 처음으로 개최한다고 22일 밝혔다.

 

주최 측에 따르면 이번 프로그램은 화장품 업계 경력 3~7년차 실무자를 대상으로 시장 트렌드 조사부터 브랜드 기획, 디자인·패키징, 마케팅·유통, 글로벌 인증 및 진출 전략까지 산업 전 과정을 협업 스터디 형태로 학습할 수 있도록 구성됐다. 이를 통해 참가자들은 실무 역량을 강화하고, 업계 전문가 및 성공 브랜드 대표와의 실질적인 협업 기회를 가질 수 있다는 설명이다.

 

CIMA 관계자는 “CBF는 책임판매업자 3만명 시대를 맞아 ‘K뷰티’ 수출 성장을 견인하는 주역인 소규모 화장품 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화를 지원하기 위해 기획됐다”고 말했다. 그는 그러면서 “특히 이번 프로그램은 2개월 간 매주 수요일 진행돼 CIMA가 추구하는 ‘실무 중심 교육 + 네트워킹 강화’의 핵심 모델로 자리매김할 예정”이라고 덧붙였다.

 

한 기수 당 운영 규모는 6~8명 내외로, 참가자는 온라인 지원서와 사전 인터뷰 및 브랜드 자료 평가를 거쳐 선발된다. 이번 프로그램은 한국화장품수출협회, 이와세코스파 한국, 인핸스비, 더마프로가 공동 주관하며, 수료자에게는 CIMA 아카데미 공식 수료증이 발급되고 추후 기수별 연계과정에 참여하게 된다. 우수 참가자에게는 협회 활동 및 협업 기회도 제공된다.

 

2018년 화장품 산업의 수출 진흥을 위해 설립된 한국화장품수출협회는 현재 100여 개의 화장품 수출기업이 회원사로 참여하고 있다.

이우중 기자

