BBQ 치킨대학, 청년·장병·학생들 치킨캠프 진행

제너시스BBQ 그룹은 자사의 직업체험 프로그램 ‘치킨캠프’로 창업을 준비하는 청년 등에게 진로 탐색과 창업 역량 강화 기회를 제공했다고 22일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 자사의 직업체험 프로그램 ‘치킨캠프’로 청년층과 군 장병, 고등학생들에게 실질적인 진로 탐색과 창업 역량 강화 기회를 제공했다고 22일 밝혔다.

BBQ는 지난 13일 창업을 준비하거나 창업에 관심을 가진 청년 12명을 프랜차이즈 교육 기관인 경기 이천의 치킨대학으로 초청해 치킨캠프를 진행했다. 같은 달 19일에는 전역 후 외식업 창업을 희망하는 6사단 장병 28명, 20일에는 고명외식고등학교 국제관광과 학생 28명이 프로그램에 참여했다.

프로그램 참가자들은 제너시스BBQ 그룹의 발자취를 담은 역사관과 브랜드관을 탐방하고 한국 프랜차이즈 산업 구조에 대한 설명을 들었다. BBQ 대표 메뉴인 황금올리브치킨의 직접 조리 체험으로 ‘꿈을 현실로 바꾸는 과정’을 몸소 체험할 수 있도록 이론교육과 체험교육이 함께 진행됐다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 많은 분들이 치킨대학의 다양한 교육을 통해 자신의 미래를 점검해보는 특별한 기회를 가질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.