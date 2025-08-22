타이거 우즈, 트럼프 전 며느리와 백악관서 결혼식 올리나

타이거 우즈(미국)와 도널드 트럼프 미국 대통령의 전 며느리 버네사 트럼프가 결혼식장으로 백악관을 고려하고 있다고 미국 온라인매체 들이 22일(한국시간) 보도했다.



모델 출신인 버네사는 트럼프 대통령의 맏아들 도널드 트럼프 주니어와 2005년 결혼해 5명의 자녀를 낳고 지난 2018년 이혼했다. 우즈와 버네사는 지난 3월 사귀고 있다는 사실을 공개했다. 두 사람은 우즈의 아들 찰리와 버네사의 딸 카이가 같은 고등학교 골프부에서 선수로 활동하면서 가까워진 것으로 알려졌다.

타이거 우즈와 버네사 트럼프. 타이거 우즈 SNS

버네사는 전 며느리지만 트럼프 대통령이 매우 아끼고 있고, 우즈와 교제도 적극적으로 환영하는 것으로 알려졌다. 둘의 결혼식을 백악관에서 올리는 계획도 트럼프 대통령의 승낙을 받아 진행되는 것으로 전해졌다.



트럼프는 둘이 사귄다는 사실을 공개하자 “나는 타이거, 버네사 모두 좋아한다. 둘이 행복하게 살았으면 좋겠다”는 덕담을 소셜 미디어에 올린 바 있다.

백악관에서 결혼식은 지금까지 19차례 열렸다. 대부분 현직 대통령의 자녀나 손주들이 주인공이었다.