바람막이 걸치고 슬쩍…경찰들 '흠뻑쇼' 무단 관람 딱 걸려

부산에서 열린 가수 싸이의 '흠뻑쇼'에서 교통 관리 업무에 투입된 경찰관들이 무단으로 공연을 관람한 사실이 드러나 논란이 일고 있다.

SBS 보도에 따르면 지난 21일 '흠뻑쇼' 지원 근무를 나온 여성 경찰관 5명이 입장권 없이 공연장에 들어가 공연을 관람했다.

이들은 근무복 위에 바람막이를 걸쳐 일반 관람객처럼 위장한 것으로 알려졌다. 하지만 공연 관람객들에게 배부되는 팔찌가 없는 점을 이상하게 여긴 공연 관계자에게 정체가 발각되며 무단 입장 사실이 드러났다.

경찰 측은 이에 대해 "근무 중 화장실에 갔다 오면서 들리니 옆에서 본 정도"라고 해명한 것으로 알려졌다.

복무 기강 확립을 강조하는 내부 지침이 이미 여러 차례 전달된 바 있어 이번 사건은 일선 경찰들의 기강 해이가 심각한 수준에 이르렀다는 비판이 제기되고 있다.

특히 공연을 무단으로 관람한 행위는 사기 혐의로까지 이어질 수 있다는 지적도 제기돼 파장이 커질 전망이다.

앞서 싸이 콘서트를 둘러싼 공직자들의 부적절한 처신은 소방 당국에서도 도마에 올랐다.

인천 서부소방서 소속 현직 소방관이 싸이 콘서트 티켓 80장을 공연기획사로부터 수수한 의혹을 받고 경찰에 고발됐다.

기획사 측은 "소방공무원 가족 초청 명목"이라고 설명했지만, A 소방경은 이 사실을 따로 기관장에게 보고하지 않은 것으로 알려졌다.

인천소방본부는 청탁금지법 위반 정황을 인지한 후 A씨를 직위해제하고 경찰에 고발한 상태다.

