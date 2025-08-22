환율 다시 1400원 터치…파월 ‘매파적 발언’ 가능성 경계

야간장에서 1403.5원까지 고점 높여

22일 밤 11시 잭슨홀 미팅 파월 연설

매파적 발언 예상, 금리인하 기대감↓

원·달러 환율이 22일 3주만에 다시 장중 1400원을 터치했다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 금리 인하 기대 심리가 약화된 영향이다.

22일 서울외환시장에 따르면 달러 대비 원화 환율은 1.6원 오른 11400.0원에 장을 시작한 직후 1399원대 후반에서 움직이고 있다. 야간장에서는 이미 1403.5원까지 오르며 고점을 높여 놓은 상태다. 주간거래에서 환율이 1400원 선을 기록한 것은 이달 1일 1401.4원 이후 처음이다.

22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

미국의 금리 정책 변화에 대한 기대가 반영된 결과다. 이달 초만 해도 미국 고용지표 부진이 경기 둔화로 해석되면서, 연준이 조기 금리 인하에 나설 것이란 전망이 힘을 얻었다. 이에 따라 달러화는 약세를 보였고, 환율은 1380원 초반까지 하락한 바 있다.

하지만 7월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 상회하고, 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 다수의 연준 위원들이 금리 동결을 지지하며 인플레이션 리스크를 우려한 점이 확인되며 분위기는 반전됐다. 연준의 금리 인하 기대는 축소됐고 그대로 달러값을 밀어올렸다.

연준 인사들의 매파적 발언도 이어지고 있다. 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 21일(현지시간) 잭슨홀 미팅 관련 인터뷰에서 “최근 경제 데이터를 고려할 때 9월 금리 인하 근거를 만들기 어려울 것”이라고 언급했다. 제프리 슈미드 미국 캔자스시티 연방준비은행 총재도 “정책 금리를 움직이려면 매우 결정적인 자료가 있어야 한다”며 “지금과 9월 사이에 언급돼야 할 것이 많다”고 밝혔다. 금리 인하를 위해서는 더 많은 지표 확인이 필요하다는 의미다.

시장에서는 한국시간으로 이날 밤 11시에 열리는 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 매파적 입장을 재확인할 가능성이 크다고 본다.

실제로 미국의 금리 인하 기대도 낮아졌다. 시카고상품거래소의 CME페드워치에 따르면 9월 금리 인하 가능성은 일주일전 92%에서 이날 75%로 떨러졌다. 연내 동결 기대도 0.8%에서 3.9%로 올라온 상황이다.

이런 분위기는 뉴욕 증시에도 영향을 미쳤다. 이날 다우존스30산업평균지수는 0.34% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수과 나스닥 지수는 0.4%, 0.34% 내렸다. 주요 6개국 대비 달러의 상대적 가치를 뜻하는 달러지수는 일주일전 97선에서 이날 98선 중반대로 올라왔다.

우리은행 민경원 연구원은 “달러화는 잭슨홀 대기 모드에 연준 위원의 매파 발언에 상승했다”면서 “환율은 잭슨홀 디데이 관망 속 강달러 부담 확대에 1400원 공방전이 예상된다”고 말했다. KB국민은행 이민혁 연구원은 “1400원 부담이 있지만, 달러화 지수 상승과 나스닥 지수의 조정, 투자자의 위험회피심리 등이 원화에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다”며 “시장은 여전히 미국 물가 상승 경계와 연준 금리인하에 대한 확신이 부족한 것 같다”고 분석했다.