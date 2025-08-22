대신증권 “원전 美 진출 낙관적…웨스팅하우스와 합작사로 북미에 한국형 원전도 가능”

대신증권이 22일 증권사 보고서를 통해 “한국수력원자력의 북미 원전 진출과 관련해 현재 시장의 기대는 한수원이 AP1000(미국 웨스팅하우스 노형) 건설 후 설계·조달·시공(EPC)을 담당하는 것이나 그 이상의 낙관적 시나리오도 가능하다”며 한국전력, 두산에너빌리티 등에 추가 향상 조정 가능성을 전망했다.

허민호 연구원은 ‘K원전, 북미 진출 시나리오 주식투자 아이디어’ 보고서에서 “한수원과 웨스팅하우스 간 합의 내용 중 한국형 원전(APR1400)의 북미 시장 제한 관련해 예외조항이 있거나 한국 정부가 수정을 요구할 수 있을 가능성이 있다”며 “미국 내 합작사 설립을 통한 한국형 원전 건설 등이 예외조항이거나 한국 정부의 수정 요구가 받아들여질 경우 합작사는 북미 시장에서 AP1000뿐만 아니라 한국형 원전을 건설할 수도 있다”고 적었다. 허 연구원은 “웨스팅하우스의 프로젝트 관리 전문인력이 부족하고 신규 인력으로 EPC를 담당하더라도 다수 유럽과 북미 원전 프로젝트를 동시에 진행하기 쉽지 않아 미국은 합작사의 미국 내 APR1400 건설을 필요로 할 수 있다”고 전망했다.

황주호 한국수력원자력 사장이 지난 19일 국회에서 열린 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 제2차 전체회의에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

지난 18일부터 한수원이 웨스팅하우스와 지난 1월 체결한 ‘글로벌 합의문’이 한수원이 해외 진출 시 웨스팅하우스에 기술 검증을 받고 수천억원 1조원 수준의 기술 사용료와 물품·용역 구매계약을 맺어야 하는 불공정 계약이라는 소식이 전해지며 ‘굴욕 계약’이라는 비판이 거세게 일었다. 해당 내용이 정확한 합의 조건인지 한수원은 명확히 밝히지 않고 있다.

현재 보도된 대로 한수원과 웨스팅하우스 간 지식재산권 분쟁 종료 합의문 내용을 사실로 받아들인다 해도 허 연구원은 “우리나라 우수한 공급망, 한국과 유사한 원전 규제 국가 진출 등을 통해 건설기간이 크게 늘어나지 않을 경우, 기술 사용료를 지급해도 손실 가능성은 낮을 수 있다”며 “APR1400 로열티가 발생해도 수출 물량 확대를 포함해 규모의 경제 실현이 가능한 경우 국내 업체의 공급망 구축도 가능하다”고 예상했다. 그러면서 “웨스팅하우스의 APR1400이나 AP1000 건설 이익이 큰 차이가 발생하지 않을 수 있어 웨스팅하우스가 합작사를 통한 미국 내 원전 건설을 반대하지 않을 수 있다”고 덧붙였다.

보고서는 한전, 두산에너빌리티, 한전기술 등에 매수 의견을 냈다. 최선호주로 꼽은 한전기술은 목표주가를 15만원으로 설정했다. 허 연구원은 “한수원이 합작사를 통해 미국에서 AP1000 EPC와 APR1400을 건설할 경우, 국내 원전 설계 및 기자재, 건설 업체는 기대보다 역할 확대가 가능하다”며 “중장기 실적 전망은 설비 추가 공급 가능성을 반영하면 추가 상향 조정 가능성도 존재한다”고 밝혔다.