“성과급 주세요, 체육대회는 빼주세요” Z세대 취준생이 본 복지 순위

Z세대 취준생들은 ‘성과급·주4일제’ 같은 실질적 복지를 선호한다. 게티이미지뱅크

Z세대 구직자 대다수가 입사 지원 시 복지제도를 중요한 기준으로 삼는 것으로 나타났다.

22일 상위권 채용 플랫폼 진학사 캐치가 취업 준비생 1530명을 대상으로 실시한 조사 결과, 응답자의 90%가 “복지제도를 고려한다”고 답했다. 반면 “고려하지 않는다”는 응답은 10%에 불과했다.

선호하는 복지 유형으로는 ‘금전적 보상’이 51%로 절반을 넘어 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 △근무환경·문화(20%) △휴가제도(18%) △생활지원(6%) △성장지원(3%) △건강·심리 복지(2%) 순으로 집계됐다.

구체적으로 Z세대가 꼽은 ‘최고의 복지’ 1위는 성과급(41%)이었다. 2위는 주4일제(19%), 3위는 자율휴가(14%)가 뒤를 이었다. 이외에도 △여름·겨울방학(7%) △생활비 지원(6%) △재택·자율근무(5%) △식사 제공(4%) △기숙사·사택 제공(4%) 등이 언급됐다.

반대로 ‘최악의 복지’로는 체육대회, 워크숍 등 의무 참석 행사(37%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 △주5일제·4대보험 등 기본사항을 복지로 안내하는 경우(22%) △퇴근 후 행사 등 개인 시간 활용 복지(18%) △활용도 낮은 소액 복지(10%) △대상 제한 복지(7%) △원치 않는 굿즈·저가형 선물(6%) 순이었다.

앞으로 새롭게 도입되길 바라는 복지로는 ‘비혼·미혼 지원(31%)’이 가장 많았으며, △PT·마사지 등 건강 케어(25%) △직무 순환·교육비 지원 등 커리어·자기계발(18%) △워라밸 강화(17%) △이색체험·행사(4%) △반려동물 케어(4%) 등이 뒤를 이었다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대에게 복지는 단순한 부가 혜택이 아니라 지원 여부를 결정짓는 핵심 기준”이라며 “기업은 제공 중인 복지가 실제 구성원에게 체감되는지, 세대별 니즈에 맞게 운영되고 있는지 점검할 필요가 있다”고 강조했다.