李 대통령, 24~27일 중국에 특사 파견‥ “양국 우호정서 증진”

미·일 순방 기간 중 친서 전달

이재명 대통령이 박병석 전 국회의장을 단장으로 하는 중국 특사단을 오는 24~27일 파견하기로 했다. 한일·한미 정상회담이 진행되는 시점에 맞춰 특사단을 보내는 것이다.

강유정 대통령실 대변인은 22일 오후 브리핑에서 중국 특사단 파견 일정을 알리며 “특사단은 중국의 주요 인사를 면담하고 한중 관계 발전 방안과 양국 우호정서 증진을 위한 이 대통령의 메시지를 중국 측에 전달할 계획”이라고 말했다.

이어 “성숙한 발전을 지속적으로 추진하고자 하는 우리 정부 의지를 전달하는 한편 양국 간 경제·문화와 인적 교류 등 다방면에서의 활발한 교류와 협력 방안 등에 대해 폭넓게 의견을 교환할 예정”이라고 했다.

강 대변인은 “이번을 마지막으로 신정부 출범 계기 추진한 주요국 특사단 파견은 마무리 된다”며 “이번 정부는 총 12개국에 특사단을 파견했으며 대일·대미 특사단은 방미·방일이 확정됨에 따라 공지하지 않았다”고 했다.

중국 특사단에는 박 전 의장을 비롯해 김태년·박정 더불어민주당 의원과 노재헌 동아시아문화센터 이사장이 포함됐다. 노 이사장은 노태우 전 대통령의 아들로 외교부 한중관계미래발전위원회 사회문화분과 위원장 등을 지냈다.

특사단은 중국 왕이 외교부장 등과 만날 예정이다. 시진핑 국가주석과의 만남은 일정상 어려울 것으로 보인다. 강 대변인은 “시진핑 주석과의 만남도 협의했으나 양쪽 일정이 맞지 않아서 없지 않을까 싶다”고 말했다.

강 대변인은 친서와 관련해서는 “양 국민 민생에 실질적으로 기여하는 한중 관계를 만들어가자는 대통령의 생각 등이 담겨 있다”고 설명했다.