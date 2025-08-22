구윤철 “AI 대전환 등 30대 선도프로젝트 선정, 하반기부터 즉시 추진…선도경제로 대혁신”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 “인공지능(AI) 대전환과 초혁신경제 분야에서 30대 선도프로젝트를 선정해 올해 하반기부터 즉시 추진하겠다”고 밝혔다. 구체적인 초혁신 핵심기술 아이템을 선정, 세계 1등 제품과 서비스를 만들어 추격경제에 맞게 설계된 국가 시스템을 초혁신 선도경제형으로 전환하겠다는 것이다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 22일 정부서울청사에서 열린 새정부 경제성장전략 관계부처 합동 브리핑에서 발언하고 있다. 왼쪽은 한성숙 중소벤처기업부 장관. 연합뉴스

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 ‘새정부 경제성장전략’ 합동브리핑을 하고 “기업이 중심에 서고 정부, 대학과 연구기관, 온 국민이 총력으로 힘을 모아 단기간 내 반드시 성과를 창출하도록 지원하겠다”면서 이렇게 밝혔다. 합동브리핑에는 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관,송미령 농림축산식품부 장관 등 관계부처 장·차관이 참석했다.

구 부총리는 “최근 우리 경제는 생산연령인구 감소, 투자 위축, 생산성 정체로 잠재성장률이 빠르게 하락하는 가운데 실제 경기는 잠재성장률에도 못 미치고 있다”면서 “또한 중국의 추격으로 기존 주력산업의 경쟁력이 약화되고 있으며 새로운 성장동력 발굴은 지체되고 있다”고 말했다. 아울러 세계무역질서가 자국 우선, 보호무역주의로 변화하면서 중소기업은 물론 대기업도 비상에 걸린 상황이라고 덧붙였다.

구 부총리는 이처럼 우리 경제를 떠받칠 산업을 찾기 어렵고, 인구 충격으로 성장률이 떨어지고 있는 상황에서 유일한 돌파구는 AI 대전환이라고 강조했다. 구 부총리는 “이제 우리의 경쟁 상대는 글로벌 10개 내외의 ‘이미’ 선진 국가들”이라면서 “이들과의 경쟁에서 승리하기 위해서는 추격경제에 맞게 설계된 우리의 모든 국가 시스템을 초혁신 선도경제형으로 대혁신해야 한다”고 말했다.

그는 이어 “글로벌 시장에서 국가경쟁력은 세계 1등 제품과 서비스를 몇 개나 만들어 내고 있는지에 달려있다”면서 “정부는 구체적인 초혁신 핵심기술 아이템을 목표로 설정하고, 재정･세제･금융･인력･입지･규제완화 등 국가의 모든 역량을 총동원해 세계 1등의 제품과 서비스 개발을 집중 지원하겠다”고 말했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 22일 정부서울청사에서 열린 새정부 경제성장전략 관계부처 합동 브리핑에서 발언하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 다행히 우리가 광케이블, 고대역폭메모리(HBM) 등 탄탄한 정보기술(IT) 기반과 제조 암묵지는 물론 AI 시대의 쌀인 데이터 등을 풍부하게 축적하고 있어 AI 대전환에 나서기 좋은 환경을 갖고 있다고 설명했다.

구 부총리는 이에 “기업과 공공부문은 물론, 전 국민의 일상생활 속에서 AI 대전환을 실천하겠다”면서 “이를 위해 15대 선도 아이템을 선정했다”고 말했다. 구 부총리는 “제조업과 AI를 결합한 피지컬 AI 1등 국가를 목표로 AI로봇·AI자동차 등을 비롯한 7대 선도프로젝트를 추진하고, 공공부문에서도 3대 선도프로젝트를 시작으로 모든 업무에 AI를 도입해 나가겠다”며 “AI 인재양성은 물론 모든 국민이 AI를 한자가 아니라 한글처럼 쉽게 배우고 활용하는 ‘AI 한글화’를 이루겠다”고 설명했다. 그는 이어 “ SiC전력반도체, 초전도체 등 5대 첨단소재･부품의 기술자립을 이루겠다”면서 “그린수소‧소형모듈원자로(SMR), 스마트농‧수산업, 초고해상도 위성 등 기후･에너지･미래대응을 위한 6대 선도 프로젝트도 추진하겠다”고 덧붙였다.

구 부총리는 이와 함께 “AI를 활용한 제조공정 혁신과 저탄소·고부가 전환을 통해 석유화학, 철강, 방산 등 기존 주력산업을 고도화하겠다”면서 “30대 선도프로젝트를 중심으로 초광역권별 성장엔진을 육성해 지역균형성장을 이뤄나가겠다”고 말했다.

그는 민생경제 활력 제고에도 힘쓰겠다고 강조했다. 구 부총리는 “소상공인 업종별 제품·서비스와 특화상권 개발을 통해 근본적 경쟁력을 강화하고, 금융부담 등 당면 애로도 완화하겠다”며 “서민·중산층을 위해 기초생보, 퇴직연금, 서민금융 등 사회안전 매트를 확충하고 교통·통신·식비 등 각종 생활비 부담도 덜어드리겠다”고 강조했다. 구 부총리는 “이런 노력을 통해 ‘AI 3대 강국, 잠재성장률 3%, 국력 세계 5강’을 이루고 국가발전과 국민행복이 선순환하는 위대한 대한민국을 건설하겠다”고 말했다.