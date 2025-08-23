"허리 아파서 운동했더니 좋아졌어요"…디스크 아닌 '이것' 의심해야 [필수 건강, 이것만!]

허리 통증이 생기면 대부분의 사람들이 제일 먼저 떠올리는 질병이 허리디스크다. 그러나 아침에 허리가 뻣뻣하거나 오래 앉아 있다가 일어날 때 요통이 심하다면 강직성척추염을 의심할 수 있다.

강직척추염은 자가염증질환의 일종으로, 외부 유해물질에 대한 보호 반응을 가진 면역세포가 자신의 척추 관절을 공격하면서 만성 염증이 생기고 치유과정에서 척추관절이 굳어지는 병이다.

사진=게티이미지뱅크

건강보험심사평가원 통계에 따르면, 2023년 강직척추염으로 진료를 받은 환자는 약 11만 5000명이다. 이 중 20~39세 환자가 전체의 약 45%를 차지했다. 성별로는 남성이 약 70%로 여성보다 현저히 많았다.

주로 요추와 천장관절에 염증이 생기며, 시간이 지나면서 척추 뼈를 이어주는 인대가 골화돼척추 강직이 일어나고, 진행되면 치료가 어렵다. 허리디스크는 움직일 때 통증이 심해지고 쉬면 나아지지만, 강직척추염은 활동 후 오히려 통증이 줄어드는 특징이 있다.

건국대병원 류마티스내과 이상헌 교수는 “강직척추염은 허리디스크와 초기 증상이 유사해 진단이 늦어지는 경우가 많다”며 “하지만 일반적인 디스크와 달리 운동 및 활동 후 오히려 통증이 완화되거나, 아침에 기상시 조조 경직감이 30분 이상 지속되는 경우 강직척추염을 의심해봐야 한다”고 설명했다.

강직척추염은 단순 요통을 넘어, 눈의 포도막염이나 심장 질환 등 전신에 영향을 미칠 수 있어 조기 발견 및 개인 맞춤형 면역치료제가 필요하다. 증상 초기에는 단순한 허리 통증이나 근육통으로 인식돼 전문적 진료 없이 진통제만 복용하다가 치료 시기를 놓치는 경우가 많은 만큼 주의가 필요하다. 특히 가족 중에 강직척추염 환자가 있다면 더욱 요통에 대해 가볍게 넘기지 말고 전문의의 진료를 받는 것이 필요하다.

이상헌 교수는 “조기에 류마티스내과를 방문하면 세밀한 진찰 및 혈액검사, 엑스레이, MRI 등으로 빠른 진단이 가능하고 치료를 통해 진행을 늦출 뿐 아니라 경우에 따라 완치도 가능하다”며 “진단이 늦어지면 척추 강직 등 되돌릴 수 없는 손상이 진행될 수 있다”고 강조했다.

사진=게티이미지뱅크

치료는 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs), 면역조절제, 생물학적 표적치료제가 사용된다.

약물 치료와 더불어 꾸준한 스트레칭과 관절 운동은 통증 완화에 도움이 된다. 특히 척추 유연성을 유지하기 위해 아침마다 가벼운 운동을 반복하는 것이 좋다. 금연은 필수적이며 무리한 체중 증가를 피하고, 적절한 수면과 스트레스 관리 역시 질환의 악화를 막는 데 중요하다.

이상헌 교수는 “직장에서 오래 앉아 있거나 운전 시간이 길다면 5분 정도 잠시 휴식을 취하면서 가벼운 스트레칭 운동을 중간 중간 병행하는 것이 좋다”고 조언했다.