넥슨, ‘서든캠프’ 팝업스토어 수익금 독립유공자 후손 위해 기부

국내의 대표적인 게임 기업 넥슨은 FPS ‘서든어택’ 서비스 20주년 기념 팝업스토어의 수익금 전액을 독립유공자 후손의 주거 환경 개선을 위해 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트에 기부한다고 22일 밝혔다.

넥슨은 ‘서든어택’ 이용자와 함께 만들어온 20주년의 가치에 맞춰 독립유공자 후손의 주거 환경 개선을 위한 수익금 전액 기부로 의미 있는 기념일을 장식한다며 이같이 알렸다.

앞서 서울 성동구 성수동 세원정밀창고에서 지난 15일부터 운영 중인 팝업스토어 ‘서든캠프’는 오랜 애정을 보내온 이용자에게 현실 속 다채로운 즐길 거리를 제공 중이다.

발소리를 줄이는 게임 속 기술인 ‘고스트 스텝’에 직접 도전하는 ‘코텝 챌린지’, 레이저건으로 빙고 표적지를 쏘는 ‘에임 스쿨’, 게임 내 수류탄 투척 기술인 ‘녹뒤폭’에 직접 도전하는 ‘위폭 챌린지’ 등을 거치게 된다.

게임 대회에 출전한 듯한 메인 무대에서는 ‘서든어택’의 신규 모드인 ‘에임 스쿨’을 체험할 수 있다. ‘랭크 진급 시험’ 형식으로 구성된 이 코스에서는 게임 속 화면의 과녁을 재빨리 맞춰야 해서 빠르고 정확한 마우스 컨트롤이 요구된다.

이와 함께 운세 키링을 뽑는 ‘브레드의 복복복잡’, 팝업스토어 방문 인증사진을 촬영할 수 있는 부스, 키보드 액세서리 등 서든어택 20주년을 기념하는 다양한 상품을 판매하는 ‘PX’ 코너 등도 팝업스토어 내외에 꾸려져 방문객들의 눈길을 사로잡는다.

다양한 브랜드 상품을 체험할 수 있는 팝업스토어의 성지로 떠오른 성수동에서는 그간 가전제품이나 뷰티 제품 등을 만날 수는 있었으나, 게임을 소재로 하는 팝업스토어는 이례적이어서 서든어택을 즐기는 이들이 멀리서도 이곳을 찾고 있다.

다양한 체험 프로그램과 여러 관련 상품으로 방문객들의 발길이 이어지는 팝업스토어 운영 기간은 오는 24일까지다.

넥슨 관계자는 “오랜 기간 변치 않은 애정을 보내주신 이용자들을 위해 마련한 특별한 이벤트인 만큼 수익금 환원으로 의미를 더하고자 했다”며 “독립유공자 후손의 주거 환경 개선에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.