주얼리 브랜드 베흐트, La cité verte의 첫 시작 ‘더현대 서울’ 오픈

출처=베흐트

주얼리 브랜드 베흐트(verte)가 8월 22일, 여의도 현대백화점에 신규 매장인 ‘verte square’를 오픈했다고 밝혔다.

베흐트는 저마다 지닌 아름다움을 어느 순간에나 자신만의 특별함으로 보여주는 것을 지향하며 미니멀하면서도 세련된 디자인의 주얼리를 선보여 왔다. 이번 더현대 서울 오픈은 고객과의 접점을 확대하고, 보다 편안하고 가까운 공간에서 브랜드 경험을 전하기 위한 행보다.

‘verte square’ 더현대 서울은 도시 속에 녹아 있는 녹색을 베흐트만의 감성으로 담아낸 공간 시리즈 La cité verte의 첫 번째 이야기다. 사람들의 발걸음이 자연스레 머무는 곳, 도심 속 누구에게나 열려 있는 ‘verte square’는 복잡한 하루 속에 잠시 멈춰 서서 숨을 고르고, 온기를 다시 채울 수 있는 도시 속 쉼터가 되어줄 공간으로 완성됐다.

한편 베흐트 스퀘어는 더현대 서울 지하 2층에 자리하며, 오픈을 기념해 10% 할인 이벤트와 전 구매 고객 대상 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 또한 구매 금액별 사은품 이벤트도 준비되어 있다.

베흐트 매장 및 오픈 프로모션 등 보다 자세한 정보는 공식 인스타그램과 홈페이지에서 확인할 수 있다.