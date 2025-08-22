위성락 "한미동맹 현대화, 안보 튼튼해지는 연합방위태세 강화"

李대통령, 한미회담 外 CSIS 연설·비즈니스 테이블 등 일정 소화

"국익 맞는 동맹 현대화 필요…원자력 등 새 협력 분야 개척해야"

"한미일 협력, 외교 중심축…과거사도 전향적 논의 가능여건 조성"

위성락 국가안보실장은 22일 "우리가 생각하는 한미동맹의 현대화는 안보가 더 튼튼해지는 방향으로의 현대화이자 한미 연합방위태세가 더 강화되는 것"이라고 말했다.



위 실장은 이재명 대통령의 방미를 앞두고 이날 대통령실에서 열린 기자간담회에서 "안보 측면에서의 한미동맹 현대화는 이번 미국 방문의 목표 중 하나"라며 이같이 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 22일 서울 용산구 대통령실 청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

그는 "북핵 미사일의 위협 증대, 우크라이나 전쟁 등으로 역내 불안정성이 커지는 상황에서 동맹을 우리 국익에 맞게 현대화를 할 필요가 있다"고 분석했다.



주한미군의 전략적 유연성 등을 포괄하는 '동맹 현대화'는 미 측에서 요청하는 것으로 꼽히는 의제이지만, 우리 정부로서도 한미 안보협력을 강화하는 방향에서 이 문제에 적극적으로 접근하겠다는 게 위 실장의 설명이다.



위 실장은 이와 함께 한미 경제통상의 안정화, 한미 간 새로운 협력 분야의 개척을 이번 방미의 주요 목표로 제시했다.



그는 "통상경제 안정화의 경우 한미는 7월 말 관세협상 타결로 어느 정도 진전을 이룬 바 있다. 이번에는 이 협상을 정상 차원의 의제로 격상시켜 양국의 합의를 공고히 할 것"이라고 전했다.



특히 "동맹에 대한 여러 도전이 많은 상황에서 한미는 새로운 협력 분야를 개척할 필요가 있다"며 "원자력, 조선, 인공지능, 반도체, 국방 분야 연구개발 등이 새로운 협력의 지평이 될 수 있다"고 밝혔다.

이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령.

이를 위해 이 대통령은 도널드 트럼프 대통령과의 회담 외에도 미 재계 인사들과의 비즈니스 라운드 테이블 행사 참석, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 특강 등의 일정을 소화할 예정이라고 위 실장은 소개했다.



이 대통령은 이 밖에도 알링턴 국립묘지 헌화, 필라델피아의 '서재필 기념관' 방문 일정 등도 진행한다.



미국에 앞서 일본에서 한일정상회담을 하는 것에 대해서는 "일본은 급변하는 국제정세 속 유사한 입장을 지닌 이웃이자 협력 파트너"라며 "미국발(發) 새로운 통상질서로 한일 간 더 많은 전략적 소통 필요성이 생겼다. 이번 방문을 계기로 '셔틀외교'가 한일 외교의 새로운 모델로 발전하길 기대한다"고 말했다.



위 실장은 "우리 정부는 한미동맹과 한일 간 협력 파트너십을 기반으로 한 '한미일 협력'을 외교의 중심축이라고 생각한다"며 "한일 협력을 발전시키고 그 선순환의 모멘텀을 활용해 과거 문제에 대해서도 유연하고 전향적 논의가 가능하도록 여건을 조성하고자 한다"고 덧붙였다.

<연합>