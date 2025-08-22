매기 강 감독 “‘케데헌’은 수치심의 이야기…후속작엔 트로트 담고파”

“‘케이팝 데몬 헌터스‘ 감독 강민지, 매기 강입니다.”

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)를 만든 매기 강 감독은 22일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 기자간담회에서 자신을 이렇게 소개했다.

매기 강 감독이 22일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 기자간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 넷플릭스 제공

한국에서 태어나 5세에 캐나다에 이민 간 그는 일부 질문에만 통역을 요청했을 뿐, 대부분의 질의·응답을 유창한 한국어로 소화했다.

‘장화 신은 고양이’, ‘쿵푸팬더3’ 등 세계적 애니메이션 제작에 참여한 베테랑인 그는 첫 연출작 ‘케데헌’으로 큰 성공을 거뒀다. 6월 공개된 ‘케데헌’은 넷플릭스 애니메이션 역대 흥행 1위에 올랐고, 넷플릭스 역대 영화 누적 시청 수 1위 등극을 목전에 두고 있다.

강 감독은 “항상 한국인으로서의 정체성을 강하게 품고 살아왔기 때문에, 때로는 캐나다인이라는 사실조차 잊을 정도”라며 “한국어라는 언어를 간직해왔기 때문”이라고 설명했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 한 장면. 넷플릭스 제공

그는 “저승사자 같은 한국의 신화적 요소를 세계 관객에게 새롭게 보여주고 싶었다”며 ‘케데헌’ 제작 계기를 밝혔다. 그러면서 “데몬 헌터와 K팝이라는 콘셉트를 결합하니까 흥미로운 이야기가 탄생했다”고 설명했다.

영화 속 한국 문화에 대한 디테일한 묘사는 관객들의 찬사를 받았다. “기존 해외 작품에서는 아시아 문화가 종종 왜곡되어 표현됩니다. 중국 이야기를 다루는 ‘뮬란’에서 캐릭터들이 기모노처럼 보이는 옷을 입는다든지요. 한국 문화를 정확하게 재현하고 싶었어요. 저 혼자 한 일이 아니라 팀원들의 노력 덕분이에요.”

그는 ‘케데헌’이 세계적으로 큰 인기를 끄는 비결이 누구나 공감할 수 있는 이야기이기 때문이라고 풀이했다. 강 감독은 “모든 사람은 사랑받고 싶어 하고, 안정을 원하고, 인정받기를 원한다”며 “초기 스크리닝 때 6살짜리 여자아이가 영화를 보고는 루미가 가지고 있는 두려움이 무엇인지 정확히 이해할 수 있다고 얘기했다. 그만큼 모든 사람이 공감할 수 있는 이야기”라고 설명했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터. 넷플릭스 제공

강 감독이 궁극적으로 다루고자 한 작품의 주제는 ‘수치심’이다. “애니메이션이 아이들을 위한 콘텐츠라는 인식 때문에 기존 작품들이 많이 다루지 않은 수치심이라는 감정, 성숙한 주제를 아주 화려한 볼거리와 함께 합치려 했다”고 설명했다.

영화의 핵심 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’에 대한 뒷이야기 공개했다. 강 감독은 “주인공 루미의 소망과 열망을 담은 대표곡이어서 영화에서 매우 큰 중요도를 가진 곡이었다”며 “높은 고음을 해내는 가수의 노래를 들을 때 가슴이 뛰고 설레듯, 이 노래는 부르기 어려운 노래여야만 했다”고 설명했다. 그러면서 “최종 버전을 찾기까지 7~8개 버전을 거쳤다. 최종 버전을 들었을 때 '아, 이거다'라고 느꼈고, 눈물이 났다”고 회상했다.

후속작에 대한 질문에는 “공식적으로 말할 단계는 아니지만, 보여드리지 않은 뒷이야기나 아이디어는 많이 있다”고 말했다. 이어 “트로트가 요즘 난리지 않느냐”며 “(후속작을 만든다면) 트로트나 헤비메탈 같은 다양한 한국의 음악 스타일을 보여주고 싶다”고 덧붙였다.